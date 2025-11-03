Barcelona vs Club Brujas; dónde ver EN VIVO al Barça en la jornada 4 de la Champions League en México

Brujas, Bélgica.- El Barcelona buscará retomar el buen camino y meterse a los puestos de clasificación directa de la Champions League, al enfrentarse al Club Brujas en la jornada 4 de la temporada 2025-2026. El equipo español parte como favorito, pues, a pesar del buen paso del equipo belga en su liga nacional, no han podido encontrar el rumbo en la Liga de Campeones de la UEFA y actualmente se encuentra en posición para disputar el playoff.

El Barcelona se encuentra en el puesto nueve, con dos victorias y una derrota; se encuentra empatado con siete clubes, entre los que destacan el Liverpool y el Chelsea, aunque el equipo español se encuentra mejor posicionado por la diferencia de goles. En caso de terminar la primera fase en este lugar, el Barcelona tendría que disputar los playoffs eliminatorios de la Champions League, siendo cabeza de grupo.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de ganar de manera contundente al Olympiacos, pues con marcador de seis anotaciones por una, regresaron al camino de la victoria, luego de haber sido derrotados en su segundo compromiso del certamen. Fermín López tuvo un gran despliegue ofensivo, marcándose tres de las seis anotaciones por parte del Barcelona; Lamine Yamal y Marcus Rashford fueron los responsables de los goles restantes.

Por contraparte, el Brujas se enfrenta a una realidad diferente a la de sus rivales, pues se encuentra en el puesto 20, con dos derrotas y solo un triunfo; un descalabro más los enviaría a la zona de eliminación, finalizando el sueño de avanzar una ronda más. El Brujas viene de dos partidos perdidos de manera consecutiva, luego de haber iniciado el torneo con el pie derecho; en su compromiso más reciente, fue goleado con marcador de cuatro por cero ante el Bayern Munich.

Horarios para el Barcelona vs Club Brujas de la Champions League

Estadio: Jan Breydelstadion, Brujas, Bélgica

Fecha: Miércoles, 5 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX/Caliente TV

Estos dos clubes solo cuentan con dos partidos como antecedentes; ambos finalizaron con resultado en favor para los españoles y datan de hace más de dos décadas. En la jornada 1 de la temporada 2002-2003, el Barcelona recibió al Brujas, a quien venció con marcador de 3-2; en el pago de visita, los culés volvieron a sacar el resultado, con anotación de Juan Riquelme.

Fuente: Tribuna del Yaqui