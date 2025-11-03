Brandon Woodruff rechaza opción con los Brewers, irá a la agencia libre

Milwaukee, Estados Unidos.- Tras finalizar la Serie Mundial que ganaron los Los Angeles Dodgers en siete encuentros ante los Toronto Blue Jays, comenzó la agencia libre en MLB, donde decenas de jugadores concluyeron sus contratos o se salieron de ellos en busca de un mejor acuerdo.

En Milwaukee, el lanzador de los Brewers, Brandon Woodruff, rechazó una opción mutua de 20 millones de dólares para 2026 a favor de una rescisión de 10 millones de dólares y el derecho dos veces All-Star se convertirá en agente libre.

De igual manera, Milwaukee dijo el lunes que ejerció una opción de equipo de 8 millones sobre el dos veces All-Star Freddy Peralta, el último año en un contrato que valdrá 30 millones durante siete temporadas.

Los Brewers rechazaron también una opción mutua de 12 millones sobre el receptor Danny Jansen, quien obtiene una compra de 500 mil dólares como parte de un acuerdo que firmó con Tampa Bay que le garantizaba 8.5 millones.

Woodruff se perdió toda la temporada 2024 mientras se recuperaba de una cirugía de hombro, regresó en julio y tuvo marca de 7-2 con efectividad de 3.20 en 12 aperturas. Se perdió la postemporada con una distensión en el dorsal derecho que no estaba relacionada con la lesión anterior.

Los Brewers tenían la esperanza de que Woodruff pudiera regresar durante la postemporada si hubieran llegado a la Serie Mundial, una indicación de que debería estar listo para el inicio de la temporada 2026. Woodruff cumplirá 33 años el 10 de febrero.

"En cuanto al futuro, no sé qué implicará eso, pero me alegro de haber tenido la oportunidad de regresar aquí", dijo Woodruff antes de la victoria de los Brewers en la Serie Divisional de la Liga Nacional sobre los Chicago Cubs. "Mi hijo nació aquí el año pasado. Tengo tantas raíces aquí en Milwaukee. Y no solo la gente en el clubhouse, sino la gente fuera del campo de beisbol que he llegado a conocer. Seguro que es mi hogar. Es mi segundo hogar. Sí, así que seguro, necesitaba volver a ponerme este uniforme".

Woodruff acordó con los Brewers antes de la temporada 2024 un contrato de dos años con 17.5 millones de dólares. Obtiene la mitad de la compra el 15 de enero y el resto el 15 de julio.

Fuente: Tribuna del Yaqui