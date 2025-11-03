Charros de Jalisco saca las escobas y es el nuevo líder; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Tras tres semanas de actividades, Charros de Jalisco se convirtió en el nuevo líder de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, luego de ligar cuatro victorias de manera consecutiva, además de barrer al anterior líder, Naranjeros de Hermosillo. A pesar del dominio por parte del equipo jalisciense, la igualdad sigue imperando en la tabla, pues del primer al séptimo lugar, solo hay tres juegos de diferencia.

Los actuales campeones de la LAMP han mantenido un gran ritmo en el inicio de la temporada 2025-2026, aunque hasta ahora no se convirtieron en los líderes del circuito; Charros mantiene foja de 12 victorias y solo cinco derrotas, siendo el único equipo con ese número de triunfos. Vienen de ganar sus dos series de la semana y pudieron finalizar con seis triunfos consecutivos, pero Venados de Mazatlán logró rescatar un juego.

En segunda posición marchan los Cañeros de Los Mochis, quienes se apoderaron de dicho peldaño al barrer al Tucson Baseball Team, reponiéndose de haber perdido la primera serie de la semana, en su visita a tierras cajemenses. El equipo verde sostiene foja de 11 triunfos y seis derrotas, con racha positiva de cuatro partidos ganados.

En el tercer puesto se encuentra Yaquis de Obregón, que tiene récord de 11-6, igual que el puesto anterior; 'La Tribu' queda peor posicionado que Cañeros por el dominio que hay entre ambas escuadras, pues Los Mochis se ha quedado con tres de los cinco juegos que se han disputado. A pesar de que cayeron un par de posiciones, Yaquis cerró una semana positiva, ganando sus dos series, aunque no pudieron completar la barrida en ninguna de ellas.

Tomateros de Culiacán se encuentra en la cuarta posición, con récord de nueve victorias y ocho derrotas; con la misma foja, se encuentran Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo y Jaguares de Nayarit, posicionados de esa manera por el run average.

La octava posición se la queda el Tucson Baseball Team, siendo el primer equipo con récord negativo, pues acumula seis triunfos por 11 descalabros, seguido por Algodoneros de Guasave y, en el último lugar, está Venados de Mazatlán, quien tiene marca de solo cuatro triunfos y 13 derrotas.

Standing de la LAMP al 3 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui