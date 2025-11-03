Desfila el campeón; Dodgers celebran con sus aficionados en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Encabezados por Shohei Ohtani, el equipo de Los Angeles Dodgers celebró el lunes su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad, luego de convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos en los últimos 25 años.

Acompañado por su esposa, Mamiko Tanaka, Ohtani se dirigió a la televisión a través de un traductor. "Ya estoy pensando en la tercera vez que vamos a hacer esto", dijo el jugador japonés. El año pasado, Ohtani llevó a su perro, Decoy, en sus brazos en el autobús. "Es realmente agradable poder ganar el juego y estar rodeado de todos estos increíbles fanáticos", dijo Ohtani. "Realmente lo estoy asimilando y disfrutando".

When the Champs became content creators at the parade. uD83DuDE02 pic.twitter.com/lpOes2MwZq — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 5, 2024

El manager Dave Roberts levantó el Trofeo del Comisionado mientras estaba a bordo de uno de varios autobuses que atravesaban una ruta llena de fanáticos vestidos de azul que vitoreaban y ondeaban banderas. "Siento que es casi el doble que el año pasado", dijo Freddie Freeman. "Estos fanáticos están locos. Es increíble ser parte de esto".

Roberts festeja con el trofeo de campeones

Miles de fanáticos esperaban en el Dodger Stadium, a donde se dirigía el equipo después del desfile. El MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, lució una camiseta negra con los campeones de la Serie Mundial en la parte delantera. Con gafas de sol y una gorra de béisbol al revés, Yamamoto saludó a los fanáticos. "Me encantan los momentos para compartir este tipo de cosas con mis compañeros de equipo", dijo a través de un traductor.

Miles de fanáticos vitorearon a sus héroes

Confeti azul y blanco salió disparado de un camión que rodaba entre los autobuses, que estaban llenos de familiares de los jugadores, incluido el recién retirado Clayton Kershaw y sus cuatro hijos.

Kershaw disfrutó su último desfile con los Dodgers

"Es la manera perfecta de hacerlo", dijo Kershaw, quien terminó una carrera de 18 años jugando completamente con Los Ángeles. "Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Para nosotros, poder hacer esto frente a ellos, significa mucho para mí y para el resto de los muchachos".

Fuente: Tribuna del Yaqui