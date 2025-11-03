Dodgers celebra en LA tras ganar Serie Mundial, Edwards sigue fuera por lesión y más en el Top 3 Deportes

¡Síguenos!
Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de su triunfo en la casa de los Toronto Blue Jays, los Dodgers celebraron su segundo título consecutivo de la Serie Mundial en Los Ángeles. Conoce los detalles de esta y otras noticias deportivas en el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás, de lunes a viernes, las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo, para que no pierdas de vista lo que está en tendencia. 

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Cubs se quedan con tres guantes de oro

A pesar de que no llegaron a la Serie Mundial, los Chicago Cubs obtuvieron tres guantes de oro, gracias a los trabajos que Pete Crow-Armstron, Ian Happ y Nico Hoerner hicieron durante la temporada.

Seguirá fuera Anthony Edwards

Aunque recibió la autorización para pisar la cancha, Anthony Edwards aún no regresará a la alineación de los Timberwolves luego de sufrir una lesión. Se prevé que el deportista de 24 años se mantenga en recuperación por unas semanas más.

Miles de fanáticos celebraron campeonato de Dodgers

Con un desfile por las calles de Los Ángeles y el festejo en Dodger Stadium, miles de seguidores acompañaron a los jugadores de Dodgers, los bicampeones de la Serie Mundial. Como se sabe, la novena angelina se coronó con el título de la MLB el pasado sábado 1 de noviembre en un emocionante séptimo juego contra los Toronto Blue Jays.

Fuente: Tribuna del Yaqui

