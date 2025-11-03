Duelos de poder a poder en la Champions League: PSG-Bayern y Liverpool-Real Madrid

Londres, Inglaterra.- Vaya platillos que depara la cuarta fecha de la Liga de Campeones a partir del martes, con duelos que enfrentarán a varios de los mejores equipos del balompié europeo.

La lista la encabeza el encuentro de equipos invictos y con altos ingresos liderados por el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, que se enfrentan en el partido más destacado en el Parque de los Príncipes de la capital francesa. "Los dos mejores equipos de Europa", sentenció el portugués Vitinha al ser preguntado este lunes en la conferencia de prensa previa al partido.

Un segundo partido por igual de atractivo es el que sostendrán el quinto lugar Real Madrid contra el décimo lugar Liverpool, en una jornada que también abre la puerta ligeramente para que los equipos fuera de las cinco grandes ligas se pongan al día.

El primero de ellos fuera de la élite adinerada es el Sporting de Lisboa, que está empatado en el puesto 11 antes de enfrentar a la Juventus. Qarabag, en el puesto 13, es el conjunto de este grupo mejor clasificado en la competencia y recibe al Chelsea.

De alto perfil

Los encuentros PSG-Bayern y Liverpool-Real Madrid también fueron partidos la temporada pasada, en la quinta ronda de partidos., pero en ese entonces, el PSG no parecía un futuro campeón, perdiendo 1-0 en Múnich con el futuro ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, expulsado semanas después de que se quedara fuera de una derrota ante el Arsenal. Aún así, eso fue antes de que Désiré Doué, ahora lesionado nuevamente, se estableciera en el equipo y Khvicha Kvaratskhelia llegara en enero procedente del Napoli.

uD83CuDF99? Achraf Hakimi: “Continue to make history”



The Paris Saint-Germain defender looks back on the club's season ahead of the showdown against Bayern Munich, this Tuesday, at the Parc des Princes. ?? pic.twitter.com/6UFMOm9f82 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 3, 2025

Y en esta temporada, el PSG ha impresionado liderando la liga francesa, perdiendo solo uno de los 15 partidos en todas las competiciones; mientras que el Bayern está en una notable racha de 15 victorias consecutivas, impulsado por Harry Kane que anotó 22 de los 54 goles del equipo.

El Bayern tendrá una dura prueba en su visita a París

Hace un año, el Liverpool ya estaba en forma imperiosa. Una victoria por 2-0 en Anfield envió al Real Madrid a una tercera derrota en cinco partidos de la Liga de Campeones al comienzo de la era de Kylian Mbappé.

Real Madrid se encuentra en un buen momento

Ahora, es el Madrid el que tiene una clara ventaja en su liga nacional con Mbappé marcando por diversión, mientras que la victoria del Liverpool sobre el Aston Villa el sábado fue la primera en Inglaterra en más de un mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui