Efraín Contreras se roba los reflectores en su primer año con Yaquis: Es el Relevista de la Semana

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón viven un gran momento en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); actualmente son segundos en la tabla general con 11 victorias y seis derrotas, pero a nivel individual hay varios peloteros de la Tribu que igualmente atraviesan un enorme presente; uno de ellos es Efraín Contreras.

El lanzador acaba de ser nombrado el Relevista de la Semana de la LAMP este lunes 3 de octubre, al tener una destacada labor con los de Cajeme en la serie que ganaron frente a Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán.

El brazo que cierra el telón con autoridaduD83EuDEE1



?uD83CuDFFC Efraín Contreras de los @yaquis_oficial es el relevista de la semana tras sumar:



uD83DuDD25 3 salvamentos

uD83DuDD25 3.2 IP

uD83DuDD25 3 ponches



Presentado por: W1sh #LigaARCO ?? pic.twitter.com/cNkRPjGnBU — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 3, 2025

Contreras estuvo intratable con los Yaquis de Obregón, al sumar tres salvamentos, lanzando tres entradas y dos tercios, sin permitir carrera, ponchando además a tres peloteros, teniendo un 0.55 de WHIP y 0.00 de ERA en la semana.

Cabe destacar que Efraín está viviendo su primera campaña con los de Sonora y, tras la lesión del referente del club, Samuel Zazueta, tomó el rol de cerrador y lo está haciendo de gran manera, ganándose además el cariño de la afición.

Este es además el primer jugador de los Yaquis de Obregón que se queda con un galardón de Jugador de la Semana. Ahora Efraín se une a los ganadores anteriores de este premio en la categoría de relevistas, que habían sido Naranjeros con Chase Jessee y Matt Foster.

Otros candidatos

Al igual que el taponero de la Tribu de Sonora, otro lanzador que tuvo una arrolladora serie fue Danis Correa, de los Cañeros de Los Mochis. El relevista trabajó tres entradas y dos tercios, donde consiguió tres rescates y tres ponches en los duelos que presentaron los verdes frente a Ciudad Obregón y Tucson.

uD83DuDD25APAGA FUEGOS DE LA SEMANAuD83DuDD25

??uD83DuDD1DCon 3 rescates en igual número de oportunidades, Efraín Contreras ganó el reconocimiento a Relevista de la Semana. Contreras estuvo hermético con la Tribu, al sumar 3 salvamentos, lanzando 3.2 entradas, sin permitir carrera, ponchando a 3 rivales pic.twitter.com/yebMI2uMUW — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 3, 2025

Por otra parte, Gerardo Carrillo, de los Charros de Jalisco, también entró a la conversación de pelear por el nombramiento de Relevista de la Semana. Carrillo vio actividad en dos entradas y dos tercios, donde no permitió carrera y dejó su WHIP en 1.13.

Fuente: Tribuna del Yaqui