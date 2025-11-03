El Barcelona por definir fecha para regresar al Camp Nou; tendrán partido oficial en noviembre

Ciudad de México.- Luego de mucho ajetreo conforme al papeleo para la reapertura de Camp Nou, el Barcelona habría tomado la decisión de regresar a su casa y, por primera ocasión desde hace más de dos años, sostener un partido oficial de LaLiga. Para que dicho compromiso se lleve a cabo, el Ayuntamiento de Barcelona deberá autorizar la licencia Fase B, lo que permitiría que entren hasta 45 mil aficionados.

De manera actual, el recinto cuenta con la licencia que acepta un aforo menor a los 25 mil asistentes, esto debido a que la mayor parte de la grada aún está en proceso de remodelación y no cumple con los protocolos de seguridad requeridos. El equipo recibió la primera licencia desde hace varias semanas, aunque mantuvieron su postura de seguir usando sedes alternas hasta que se les permitiera un aforo mayor al de la primera fase.

Es por eso que el equipo ha seguido trabajando en la remodelación de su estadio, para poder recibir un permiso mayor en las primeras dos semanas y regresar al Camp Nou antes de que finalice noviembre. El Barcelona comenzó a analizar cuál sería el primer partido oficial en el recinto desde mayo del 2023.

El conjunto culé eligió a dos partidos en concreto para su regreso al mítico inmueble; los catalanes aprovecharán una doble fecha como locales y elegirán uno de esos partidos para jugar en el Camp Nou. Durante la jornada 13, el Barcelona se medirá ante el Athletic el 22 de noviembre y el 29 del mismo mes, se medirán ante el Alavés. Ambas fechas están programadas para jugarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, aunque podría cambiarse a su casa definitiva.

El equipo blaugrana ya tiene programada su primera actividad deportiva en más de dos años, pues el viernes 7 de noviembre sostendrán un entrenamiento en Camp Nou a puertas abiertas. Dicho evento servirá para poner a prueba los protocolos de seguridad del estadio, antes de recibir a más aficionados en un partido oficial.

La mayor urgencia del Barcelona para regresar al Camp Nou es resanar la economía del equipo, pues en Montjuic tiene poco aforo, lo que ha permitido el casi nulo flujo de dinero por entradas vendidas. Además, la Champions League obliga a finalizar la participación en la temporada en el mismo estadio que se jugó la fase de grupos, por lo que es una lucha contrarreloj para regresar al recinto de Les Corts.

