El 'Tricolor' listo para debutar en la Copa del Mundo sub-17; México se medirá ante Corea del Sur

Ciudad de México.- La Selección Mexicana comenzará el camino a un logro más, al ser una de las potencias más contundentes en categorías inferiores a nivel mundial; el 'Tricolor' hará su debut en la Copa del Mundo sub-17 ante Corea del Sur. México es uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda, partiendo como la cabeza del Grupo F, compartiendo bombo con los coreanos, Costa de Marfil y Suiza.

La Copa del Mundo sub-17 del 2025 se llevará a cabo en Qatar, permitiendo la participación de jugadores nacidos desde el 1 de enero del 2008; esta edición conmemora el 40 aniversario de la creación de las justas mundialistas de menores de 17 años. Las actividades en el torneo comenzaron durante la jornada del 3 de noviembre y darán fin con la superfinal, el jueves 27 de noviembre; es la primera ocasión que se juega con 48 selecciones, pues antes se celebraba con 24 participantes.

¡Vamos con todo, México! uD83CuDDF2uD83CuDDFD#ProyectoSelecciones uD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/eKaKJLZX94 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 3, 2025

Ante el inicio del compromiso, el entrenador azteca reafirmó que el equipo se encuentra listo para representar el país; Carlos Cariño aseguró que la Selección Mexicana está preparada y tiene las capacidades para traer una nueva gloria al balompié nacional. "Llegó la hora de mostrar realmente estas concentraciones que tuvimos, las giras; creo que el equipo está perfectamente preparado, sabemos la importancia que va a ser el primer partido".

El seleccionador aseguró que durante la gira previa al arranque de la justa, lograron recolectar la experiencia y el bagaje suficiente para realizar un buen desempeño dentro del Mundial de la especialidad. De igual manera, comentó que el equipo cuenta con mucha dinámica y que tienen un estilo de juego vertical, yendo al ataque en todo momento. "Van a ver un equipo siempre que va a proponer, que va a buscar el arco contrario".

Carlos Cariño. DT Sub 17 previo al debut mundialista pic.twitter.com/zqNp6k8Umo — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) November 3, 2025

A pesar de llegar con plena confianza en sus jugadores, Carlos aseguró que mantendrán la concentración en cada partido, a pesar de que los resultados les favorezcan. Por último, el entrenador aseguró que tienen bien estudiado a Corea del Sur, por lo que se han preparado desde hace varios días para debutar con el pie derecho en la justa. "Nosotros debemos ir en busca del resultado, en hacer presión alta, en generar posesiones largas, al rival lo tenemos bien identificado".

Fuente: Tribuna del Yaqui