Equipos sonorenses buscan seguir en ascenso en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad Obregón, Sonora.- 17 juegos de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ya llegaron a su fin, y los equipos de Sonora; Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo, se encuentran entre los mejores de la tabla general.

En el caso de la Tribu de Cajeme, está ubicado en la segunda posición con una marca de 11-6, mientras que los de la capital del estado comparten el tercer lugar del standing junto a Tomateros y Águilas con récord de 9-8, por lo que es sumamente importante que este martes, miércoles y jueves intenten llevarse la serie en casa, para así seguir en la parte alta del circuito.

Por el liderato

En el caso de los Yaquis, estarán recibiendo a partir del martes a los actuales campeones y madamás de la temporada, los Charros de Jalisco, en un cruce que podría definir al líder en solitario. Gabe Álvarez para esta noche mandará al caribeño Ariel Miranda (1-1), mientras que Benjamín Gil apostará por Luis Iván Rodríguez (1-0).

El duelo promete, pues además de tratarse del primero y segundo lugar, se estarán enfrentando dos clubes que vienen de ganar sus últimas tres series. Este fin de semana los sonorenses se impusieron ante Tomateros en Culiacán, mientras que los tapatíos hicieron lo propio en casa frente a Naranjeros.

El primero de la serie entre Yaquis y Charros comenzará a las 19:10 horas (tiempo de Sonora) y será transmitido a nivel nacional por Megacable y también por la cuenta de YouTube de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

A enderezar el rumbo

Por otra parte, aunque Naranjeros es tercero en la tabla de posiciones, su presente no es favorable, debido a que solo han ganado un compromiso de sus últimos seis juegos. Ahora, los de Juan Gabriel Castro intentarán ponerle fin a esa mala racha cuando reciban esta semana a los Algodoneros, que son penúltimos en el standing.

Este martes, por Guasave abrirá Zach Willeman (0-0), mientras que por Hermosillo, hará lo propio Eduardo Vera (0-1), por lo que se espera un gran duelo de serpentineros en el Fernando Valenzuela a las 19:30 horas, tiempo en el que está presupuestado el arranque del partido.

Otras series

Tucson vs Jaguares

Tomateros vs Cañeros

Águilas vs Venados

