Fernando Alonso se lanza contra la FIA; el 'Nano' arremete por la calidad en las transmisiones de la F1

Ciudad de México.- En los últimos Grandes Premios, ha habido una gran controversia acerca de las transmisiones de la Fórmula 1, pues varios pilotos y aficionados se han quejado porque se ha priorizado mostrar a personalidades que visitan el paddock en lugar de la acción en la pista. Uno de los que levantó la voz fue Fernando Alonso, luego de que se publicaran unos mensajes de radio entre el español y su escudería.

Este tema ha sido el constante en las últimas carreras de la Fórmula 1, donde se han perdido varias batallas en la zona media de la parrilla, por priorizar a las personalidades que visitan los autódromos a donde llega la máxima categoría del automovilismo. El punto de inflexión fue el Gran Premio de Singapur, cuando en más de la mitad de la carrera, se enfocaron en las parejas de los pilotos que se encontraban compitiendo.

El 'Nano' se molestó de manera particular, luego de que se emitiera en vivo una comunicación por radio con uno de sus ingenieros; mientras se encontraba en medio de una pelea por posición, Alonso le dijo a su equipo que dejara de emitir instrucciones para no desconcentrarse. "Si me hablas en cada vuelta, voy a desconectar la radio", comentó el español.

Dos semanas después y mientras se corría el Gran Premio de la Ciudad de México, Fernando volvió a criticar a la FIA, a sabiendas de que se escucharía su transmisión a nivel internacional. Alonso usó el team radio para quejarse por los pilotos que se salieron en las primeras curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez. "Transmiten todo lo que decimos por radio en privado. Ojalá transmitan esto y muestren la curva uno y la dos. ¿Hola? ¿No transmitieron la curva uno y la dos?".

With pole position secured for the private radio broadcast, time to fine-tune the main coverage and bring all the on-track excitement to the fans! uD83DuDCAAuD83DuDCAA Vamos! uD83DuDE02uD83DuDC4DuD83EuDD1EuD83EuDD1EuD83EuDD1E pic.twitter.com/XROoZPDeEo — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 5, 2025

Ante las insistentes críticas por parte del español, la FIA emitió una respuesta en una entrevista con el portal Motorsports.com; Dean Locke, director de transmisión y de medios de la Fórmula 1, aseguró que la única intención es involucrar a la afición y mostrar cuál es la verdadera faceta de los pilotos mientras van en el monoplaza.

Por último. Locke comentó que tienen la responsabilidad de contar la historia de forma justa y precisa, pero no se publica nada engañoso o que tenga intenciones de mentirle al aficionado. "Fernando es increíble; lo que puede hacer con ese coche y aún tener tiempo para pensar en ello es admirable. Pero no somos su portavoz".

Luego de comentarios de pilotos y críticas de los fans, la #F1 explica cuál es su enfoque y cómo trabaja para transmitir las carreras por TV.https://t.co/7rniBFghvB — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui