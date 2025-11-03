Fernando Valenzuela es candidato para el Salón de la Fama de MLB; el 'Toro' aparecerá en la boleta

Cooperstown, Estados Unidos.- En medio de la fiebre por el bicampeonato de la Serie Mundial por Los Angeles Dodgers, un anuncio por parte del Salón de la Fama de MLB ha causado más furor dentro de los aficionados californianos, pues Fernando Valenzuela volverá a ser candidato para una posible introducción. El 'Toro' compartirá las boletas de Cooperstown con personalidades como Barry Bonds y Roger Clemens, según el Comité de la Era Contemporánea.

Hace apenas unas semanas, se conmemoró el primer aniversario luctuoso del mítico lanzador mexicano; el 'Toro' falleció el 22 de octubre del 2024, luego de padecer una fuerte enfermedad hepática y convalecer por varias semanas en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos. Desde que se dio a conocer la lamentable noticia, los homenajes no han cesado e inclusive se determinó el 1 de noviembre como el día oficial de Fernando Valenzuela.

The @Dodgers wrapped up their #WorldSeries victory on November 1 - which would've been the late Fernando Valenzuela's 65th birthday uD83DuDC99#ElBéisbolEsOtraCosa pic.twitter.com/Vwfp24qK7B — MLB (@MLB) November 2, 2025

La boleta por parte del Comité de la Era Contemporánea se centra en elegir a candidatos cuyas aportaciones para el beisbol llegaron en la década de los 80 y 90; acompañados de los nombres antes mencionados, aparecerán Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

The Contemporary Baseball Era player ballot features eight candidates for consideration in the Hall of Fame Class of 2026.



Results will be announced at 7:30 p.m. ET on Dec. 7: https://t.co/V5Xyf85u9i pic.twitter.com/jdkUy2sOWs — National Baseball Hall of Fame and Museum ? (@baseballhall) November 3, 2025

Para lograr la exaltación al Salón de la Fama de la MLB, los postulados deben alcanzar un 75 por ciento del total de los votos, el comité, es formado por 16 miembros que serán anunciados en las próximas semanas. La votación se llevará a cabo el domingo, 7 de diciembre, y se tomarán en cuenta los números y estadísticas, además del impacto que tuvieron los peloteros en el deporte profesional.

Bonds y Clemens aparecieron por última ocasión en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA), en 2022, luego de agotar las 10 votaciones a las que puede acceder cada jugador; ninguno reunió los votos necesarios para ser elegido, debido a las polémicas que hubieron en sus carreras. A pesar de que ambos negaron haber usado sustancias para mejorar el rendimiento de manera intencional, aunque las consecuencias los siguen persiguiendo hasta el día de hoy.

Fernando Valenzuela también tuvo su oportunidad de ingresar al Salón de la Fama de MLB por parte de la BBWAA, pues apareció en las boletas de 2003 y 2004, aunque recibió una ínfima cantidad de votos que impidieron su ingreso. Esta nueva oportunidad para el 'Toro' podría ser la forma ideal de homenajear toda su carrera dentro de los diamantes, además del impacto mediático y social que representó la 'FernandoManía'.

Fuente: Tribuna del Yaqui