George Russell estaría por llegar a Ferrari; reemplazará a Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Ciudad de México.- El mercado de pilotos para las próximas temporadas de la Fórmula 1 podría traer cambios significativos en la parrilla de la categoría, pues varios rumores indican que habría grandes cambios, dejando sin equipo a varios pilotos condecorados. Uno de los mayores rumores es el que señala el fichaje de George Russell con Ferrari para el 2027, que llegaría para suplir a Lewis Hamilton.

Dicho cambio se daría por un efecto dominó que se lleva cocinando desde el parón de verano 2025, cuando se rumoró la llegada de Max Verstappen a Mercedes. Varios medios aseguraron que la escudería inglesa sostuvo negociaciones con 'Super-Max', aunque no terminaron por llegar a buen puerto; lo que es un hecho es que Toto Wolff ha demostrado que está entre sus planes el traer al neerlandés a su escudería.

En caso de llevarse a cabo dicho movimiento, desataría una serie de cambios en la parrilla, que podrían dejar fuera a Lewis Hamilton; el inglés ha tenido un desempeño irregular desde su llegada al 'Cavallino Rampante', pues en la temporada 2025 no tiene un podio y su única victoria ha sido en sprint race. Actualmente, se ubica en el puesto seis en el Campeonato de Pilotos, con 146 unidades ganadas.

El contrato de Hamilton con los de Maranello expirará a finales del 2026 y, aunque para la próxima temporada cambiará la normativa, se prevé que los italianos no están interesados en renovar el acuerdo con el multicampeón del mundo, por lo que se tendría que buscar un compañero para Charles Leclerc. Aquí es cuando entra a la ecuación el nombre de Verstappen, pues si firma con Mercedes, la escudería dejará en libertad a George Russell.

Según ESPN, Ferrari ya habría tomado la decisión de no renovar el contrato de Hamilton tras 2026



Corriere della Sera apunta a George Russell como su sucesor en Maranello



Según la información publicada en Corriere della Sera, Ferrari tiene en el radar a Russell desde su llegada a Mercedes en 2022 y, en cierto tiempo, consideraron firmarlo a él antes que a Hamilton. El alto rendimiento por parte de George en la actual temporada habría decantado el próximo fichaje para los del 'Cavallino Rampante', según afirma el artículo.

Mientras un informe de ESPN F1 sugiere que Ferrari habría decidido no ofrecerle a Lewis Hamilton una extensión de contrato más allá de 2026, desde Corriere della Sera apuntan a George Russell como un potencial candidato para la Scuderia, en caso de que abandone Mercedes.



Apenas un par de semanas, se anunció que Mercedes había renovado el contrato de George Russell, luego de que se intentara la llegada de Verstappen al equipo. De manera extraoficial, se conoció que el fichaje es de una sola temporada con opción a una segunda en caso de que las partes estén de acuerdo.

