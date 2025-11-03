'Hormiga' González vuelve a anotar con Chivas y empata el campeonato de goleo de Apertura 2025

Ciudad de México.- El delantero estelar de las Chivas del Guadalajara, Armando González, se sigue posicionando como la revelación del torneo, pues al volver a marcar con el 'Rebaño', se sumó al empate que hay en la primera posición en el campeonato de goleo del Apertura 2025. Por si fuese poco, la 'Hormiga' ha sido uno de los factores más importantes para que el Guadalajara se encuentre dentro de las posiciones para el play-in.

Hasta antes de esta jornada, el liderato por el campeonato de goleo del torneo se lo compartían Paulinho y Joao Pedro con 11 goles en la competencia. El delantero de los Diablos del Toluca no pudo preservar su racha ganadora y se fue en blanco en el empate que tuvieron los escarlatas con el Atlas; por su parte, Joao Pedro disputó los 90 minutos y no se hizo presente en el marcador, en la derrota del Atlético San Luis ante los Bravos de Juárez.

Ante la falta de gol por parte de los punteros en la lucha, la 'Hormiga' tenía la mesa servida para empatar la lucha y poner más cardiaca la última jornada de Apertura 2025. Las Chivas del Guadalajara visitaron el Estadio Hidalgo para medirse contra el Pachuca y el equipo llegaba a la jornada 16 con dos consignas: seguir con las victorias y ayudar a su delantero para que volviera a marcar.

Luego de un primer tiempo movido, en el que escasearon las oportunidades de gol, González Alba encontró la oportunidad ideal para romper la igualdad en el marcador. Luego de que el 'Piojo' Alvarado no encontrara la manera de ingresar al área con balón controlado, la 'Hormiga' se botó de su posición y, tras una media vuelta, metió un disparo al primer poste, que venció al arquero rival.

¡GOLAZO! ¡GOLAZOOO DE LA 'HORMIGA'!



Así como la actuación de la jornada 16, Armando González ha sido el héroe para varias victorias de las Chivas, como el gol del triunfo que le marcó a las Águilas del América en el Clásico Nacional o el primer hat trick de su carrera profesional, definiendo el marcador contra el Atlas.

Armando González tiene la oportunidad de convertirse en el campeón de goleo en la última jornada del Apertura 2025, cuando las Chivas se enfrenten a los Rayados de Monterrey. En caso de lograrlo, será el primer mexicano en conseguir la presea, desde que lo logró Uriel Antuna en el Clausura 2024.

