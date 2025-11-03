Jonronero de la LAMP llega como refuerzo estelar de los Jaguares de Nayarit

Tepic Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit han sorprendido en su temporada de debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues actualmente se encuentran en puestos de playoffs y cada vez más se nota la 'manita' de Luis Carlos Rivera como manager del combinado.

Ya con una base experimentada de peloteros como Ricardo Valenzuela, 'Jesse' Castillo, Carlos Sepúlveda, entre otros, los felinos han decidido todavía fortalecer más el roster y lo hicieron con la llegada de un viejo conocido del circuito invernal, el cañonero Niko Vásquez.

Inclusive el mexicoamericano ya hizo su estreno con la casaca de Jaguares el pasado domingo, terminando a la ofensiva de 4-1, siendo pieza importante en la victoria de su equipo 2-1 sobre Águilas de Mexicali para así llevarse la serie.

Vásquez regularmente juega en el infield y anteriormente estuvo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con varios equipos como Mayos de Navojoa, Yaquis de Obregón, Venados, entre otros, destacando su aportación en la temporada 2023-2024 con los Venados de Mazatlán al batear para .361 en 36 juegos.

Niko Vásquez hoy hace su presentación con el equipo que representa a todo Nayarit. uD83DuDE00#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/10W97zaD0i — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 3, 2025

Este año, en la Liga Mexicana de Beisbol, Vásquez jugó con el Águila de Veracruz y en 37 compromisos bateó para .243, con cuatro jonrones y 13 remolcadas, por lo que ahora los Jaguares esperan mucho de Vásquez, cuando restan 18 choques para que finalice la primera mitad de la temporada.

Serie clave

Esta semana, los de Nayarit disputarán seis juegos en casa, iniciando este martes 4 de noviembre el primer cruce frente a Tucson Baseball Team, en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta. Este duelo promete y bastante, ya que están enfrentando los dos equipos que debutaron este año en el beisbol invernal del país.

¡TODA LA SEMANA HABRÁ JUEGOS EN TERRITORIO JAGUAR! ??uD83DuDE0D



uD83DuDDD3? Del 4?? al 6?? de noviembre

uD83CuDD9A @tucsonbt uD83CuDF35

uD83CuDFDF? Coloso Don Alejo Peralta



uD83DuDDD3? Del 7?? al 9?? de noviembre

uD83CuDD9A @venadosbase uD83EuDD8C

uD83CuDFDF? Coloso Don Alejo Peralta



Venta de boletos en taquilla y en https://t.co/P01e8z3udf… pic.twitter.com/dn1XfXdA6V — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 4, 2025

Posteriormente, los felinos volverán a abrir las puertas de su inmueble este fin de semana, cuando se midan ante los Venados de Mazatlán, club con el que intentarán sacarse la 'espinita', ya que fueron los porteños los que arruinaron su jornada inaugural.

Fuente: Tribuna del Yaqui