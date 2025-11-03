La Liga Arco Mexicana del Pacífico reconoce a un pelotero sonorense que es prospecto en la MLB

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco van en serio por el bicampeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, posicionados en el primer lugar de la tabla general. Uno de los elementos que ha sido clave para este gran momento de los tapatíos es Jared Serna, pelotero que fue galardonado como el Jugador de la Semana de la LAMP.

Quien ya fuera en su momento Novato del Año de la Liga Arco, en la Temporada 2023-2024, se robó los reflectores en los últimos seis compromisos de su equipo, ya que pegó un jonrón, remolcó nueve carreras y dejó una marca de .333 de porcentaje de bateo, sumando cuatro triples.

Trae swing de fuegouD83DuDD25



Por su consistencia y energía, Jared Serna de @charrosbeisbol es el jugador de la semana uD83DuDC4FuD83CuDFFC uD83EuDDE8



?? .333 de porcentaje de bateo

?? 1 cuadrangular

?? 9 carreras producidas



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO ?? pic.twitter.com/SWAaKEmnz2 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 3, 2025

Por otra parte, el de Guaymas suma tablazos y batazos de tres estaciones en lo que va de la campaña, empatando la mejor marca de Charros en su historia, de Michael Wielansky, pero ahora buscará contar con el historial de más triples en una temporada del beisbol invernal, que le pertenece a Wellington Dotel (Águilas, Temp. 2015-2016) y a Leo Heras (Yaquis, Temp. 2016-2017).

Cabe destacar que Jared Serna es el primer charro en la campaña en llevarse este reconocimiento, ya que los dos anteriores habían sido para los elementos de los Cañeros de Los Mochis, Asael Sánchez y Leonys Martin.

Con el nivel mostrado hasta el momento, se espera que el sonorense por fin tenga su oportunidad de debutar en las Grandes Ligas. Actualmente, Jared Serna es uno de los prospectos más sólidos que tienen los Miami Marlins.

Levantaron la mano

Otro guaymense también estuvo muy cerca de arrebatarle el nombramiento a Serna, ya que el experimentado Sebastián Elizalde tuvo una semana redonda con los Yaquis de Obregón. 'El Tano' en sus últimos cinco compromisos registró un jonrón, nueve carreras producidas y un porcentaje de .350 en la serie que tuvieron ante Cañeros y Tomateros.

Trueno del 'Tano'??



Sebastián Elizalde la mandó lejos y así timbraba la primera carrera los @yaquis_oficial uD83CuDFF9#LigaARCO? pic.twitter.com/qCZw2eRsE8 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 3, 2025

Mientras que Keven Lamas, de los Venados de Mazatlán, igualmente fue candidato para ser reconocido por la LAMP. El cañonero de los porteños tuvo una semana de siete carreras producidas y un jonrón, con .421 de porcentaje de bateo.

Fuente: Tribuna del Yaqui