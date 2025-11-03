La millonaria cifra que Xolos pediría por Gilberto Mora; sería la venta más cara de la Liga MX

Tijuana, Baja California.- Después de los rumores sobre que clubes como Real Madrid, París Saint Germain y Manchester United estarían tras los pasos de Gilberto Mora, la directiva de Xolos de Tijuana estaría pretendiendo recibir al menos 30 millones de dólares de una posible venta del juvenil mexicano al futbol europeo. A su corta edad de 17 años, Mora quedó campeón de la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana y participó en el Mundial Sub-20 de Chile, en donde se destacó como uno de los mejores jugadores del torneo.

Este reporte refuerza las declaraciones que realizó hace unas semanas Rafaela Pimenta, representante de joven futbolista, quien dijo: "con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora". Las palabras de la brasileña muestran una postura clara sobre las altas pretensiones que se esperan obtener por un eventual traspaso. El periodista mexicano, Alejandro de la Rosa, fue el encargado de revelar dicha cifra durante una transmisión del programa Línea de 4.

Me platicaba gente muy cercana al club, que Tijuana piensa en vender a Gil Mora en 30 millones dólares y, además, quedarse con un futuro porcentaje (de ventas futuras)", mencionó el comunicador de TUDN.

Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, confirma que no lo van a vender a cualquier precio.

Y estoy de acuerdo. Mora es un talento generacional y no debe valer menos de 25MDD.



pic.twitter.com/uxG0xerq30 — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) October 9, 2025

Por su parte, el CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudios del Deporte) lo valuó en 25.2 millones de euros, colocándolo entre los jugadores más valiosos de su categoría. En su informe, el organismo indicó que el seleccionado nacional combina velocidad, creatividad y precisión en el disparo, virtudes que lo asemejan a otros futbolistas de la talla del astro brasileño, Neymar, así como Serge Gnabry o Matías Soulé.

En caso de que el traspaso de Mora a Europa se pueda cerrar en 30 millones de dólares, el nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se convertirá en la venta más cara en la historia del futbol mexicano, estatus que actualmente ocupa Edson Álvarez, a quien América vendió al Ajax en 15 millones de euros en el año 2019. Actualmente, Gilberto Mora presenta una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda y su regreso a las canchas está sujeto a su tiempo de recuperación.

uD83DuDD25 XOLOS PEDIRÍA PRECIO HISTÓRICOuD83DuDD25



El club de Tijuana pediría 30 millones de dólares MÍNIMO por su joya Gilberto Mora uD83DuDCB0uD83CuDDF2uD83CuDDFD



A sus 17 años, el mediocampista ya atrae miradas GIGANTES del futbol en EuropauD83DuDC40?#CentralFOX https://t.co/no8RYEZcdG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui