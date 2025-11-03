Los Braves ascienden a Walt Weiss como su manager para suceder a Brian Snitker

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves no tuvieron que buscar afuera lo que ya tenían en casa, y este lunes anunciaron la contratación de Walt Weiss como su manager, promoviendo desde adentro de la organización al sucesor del ganador de la Serie Mundial de 2021, Brian Snitker.

Será el segundo trabajo de Weiss como manager de Grandes Ligas después de tener marca de 283-365 en cuatro temporadas con los Colorado Rockies de 2013-16. No llegaron a los playoffs durante ese tiempo.

Weiss tuvo su oportunidad con los Rockies

Weiss regresó a un dugout cuando los Braves lo contrataron en 2018. Fue un regreso a Atlanta, donde terminó su carrera como jugador como campocorto con los Braves de 1998 a 2000, incluida una aparición en el Juego de Estrellas como titular durante ese período.

Weiss, quien cumple 62 años el 28 de noviembre, ha sido entrenador de banca de los Bravos desde 2018 y estuvo en el personal de Snitker hace cuatro años cuando ganaron el cuarto campeonato en la historia de la franquicia. Snitker también fue una contratación interna, proveniente de Triple-A Gwinnett en 2016, cuando reemplazó a Fredi González a mitad de temporada y luego obtuvo el trabajo de tiempo completo al año siguiente.

Weiss estuvo como coach de Snitker

Weiss, nativo de Tuxedo, Nueva York, jugó partes de 14 temporadas con Oakland, Florida, Colorado y Atlanta de 1987 a 2000. Ganó la Serie Mundial como jugador con los Atléticos en 1989. Weiss trabajó anteriormente para los Bravos como asistente especial del gerente general de 2002 a 2008.

#Braves Name Walt Weiss as Major League Manager: pic.twitter.com/SOXe5xjst9 — Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2025

A principios de octubre, Snitker, de 70 años, anunció que no regresaría por undécimo año con el club. El gerente general Alex Anthopoulos dijo en ese momento que no tenía una lista de candidatos, pero que quería moverse rápidamente para hacer una contratación.

El exreceptor de los Braves, David Ross, dijo el mes pasado que estaba listo para dirigir nuevamente y que obtener el trabajo "sería increíble". No estaba claro qué tan seriamente, si es que lo fue, Ross fue considerado para el trabajo antes de que Weiss fuera contratado. Weiss y Anthopoulos tienen previsto celebrar una conferencia de prensa conjunta en Truist Park el martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui