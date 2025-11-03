'Many Day': Manny Barreda es el Pitcher de la Semana en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Culiacán, Sinaloa.- Una vez más Manny Barreda demostró que es uno de los mejores lanzadores que ha tenido la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) en su historia, ya que el nacido en Estados Unidos, este lunes 3 de noviembre, ganó el premio al Pitcher de la Semana.
Con dos sólidas actuaciones en la lomita de los disparos, portando los colores de los Tomateros de Culiacán, Manny se llevó el reconocimiento en la tercera semana de acciones de la temporada 2025-2026 del beisbol invernal del país.
El serpentinero guinda tuvo dos actuaciones como inicialista y en las dos salió con la mano en alto. En total trabajó 14.0 innings, recibiendo únicamente una carrera, recetando ocho ponches y dejando su efectividad semanal en 0.64.
Barreda se encargó de apagar la ofensiva de Naranjeros en calidad de visitante y a los Yaquis de Obregón en casa, de manera respectiva, para así llevarse este premio, uniéndose al exligamayorista Luis Cessa, que lo ganó en la primera semana de la campaña.
También brillaron en la lomita
Pero además del exligamayorista y estrella de los Tomateros, Odrisamer Despaigne también tuvo las cifras suficientes para ser tomado en cuenta, debido a que en su más reciente salida trabajó seis episodios completos, donde no permitió carrera y únicamente le hicieron par de imparables.
Otro pitcher que también lució intratable en el montículo fue Nolan Kingham, ya que en las dos salidas que tuvo con los Venados de Mazatlán, trabajó 10 entradas completas, de solamente par de carreras y siete ponches recetados, ante los Charros de Jalisco y Algodoneros de Guasave.
Nombramientos de la semana
Jared Sena: Jugador de la Semana
Manny Barreda: Pitcher de la Semana
Efraín Contreras: Relevista de la Semana
