Potros del Itson galopan a los cuartos de final de la Conferencia Nacional

Ciudad Obregón, Sonora.- El equipo de los Potros del Itson avanzó a la ronda de los cuartos de final de la campaña 2025 de la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa), tras imponerse el pasado fin de semana en su visita a los Cimarrones de la UABC (3-5), por 22-14.

En su duelo ante Cimarrones, Potros (6-2) no esperó mucho y de inmediato se fue al frente en el marcador, cuando Jogan Eduardo Rangel y Joel Antonio Segura (26), anotaron con optativa de nueve yardas (7-0) y en pase de 18 yardas (13-0) del mariscal de campo, Iván Enrique Amparo.

Los equinos fueron superiores a sus rivales

Pero los Cimarrones reaccionaron en el segundo cuarto, donde la situación cambió radicalmente a favor de los pupilos del coach Ricardo Licona, cuando Francisco Alejandro Armenta anotó con pase de cuatro yardas del quarterback Juan Alejandro Baltazar para acercarse 13-6, pero el intento de punto extra de Jorge Imanol Quiances, fue bloqueado para que Héctor Alan Rivera recogiera el ovoide y lo devolviera 85 yardas a las diagonales enemigas para incrementar la pizarra a 15-6 a favor de los equinos.

La defensiva del Itson logró frenar el ataque de la UABC

Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad, los astados siguieron insistiendo a la ofensiva y lograron acercarse 14-15 en el marcador con el segundo pase de touchdown de Juan Alejandro Baltazar, el cual encontró las manos de José Moisés Robles y con otro pase a Rommel Jabes Osuna para hacer buena la conversión, se colocaron a un punto de distancia de los sonorenses.

Pero en la segunda mitad, ambas defensivas cerraron filas para mantener el marcador, hasta que Jogan Eduardo Rangel logró su segunda anotación de la tarde, con un acarreo de cinco yardas para colocar el marcador final de 22-14.

El ataque sonorense arrolló a sus rivales

A pesar de lo cerrado del marcador, los Potros dominaron las acciones con 444 yardas totales, de las cuales 305 fueron terrestres y el resto (139) aéreas, en tanto que los bajacalifornianos totalizaron 291 yardas, 266 fueron por la vía aérea y solamente 25 por tierra, además de entregar dos balones.

Con este resultado, el equipo sonorense que dirige el coach Jorge Ignacio Aguilar se enfrentará a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, equipo que pertenece al Grupo Bajío, en duelo a disputarse el próximo viernes 7 en el Campo Hundido de la Unidad Náinari, a partir de las 17:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui