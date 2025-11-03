Real Madrid confirma la lesión de Franco Mastantuono; el argentino se perderá la Champions League

Ciudad de México.- El Real Madrid se ha convertido en un hospital en las últimas semanas, pues varios de sus elementos han causado baja por diferentes lesiones que van desde un problema muscular leve hasta tener que visitar el quirófano y estar fuera de las canchas por tiempo indefinido. Ahora fue el turno de Franco Mastantuono, pues el equipo confirmó que el argentino no estará disponible para el próximo duelo de la Champions League.

A pesar de las numerosas ausencias, el equipo blanco no ha decaído su nivel y se mantiene en las primeras posiciones dentro de las competencias a las cuales pertenece; el Real Madrid lidera LaLiga en solitario, superando por cinco unidades a su más cercano perseguidor, el Barcelona, que venció en días recientes. En la Liga de Campeones de la UEFA, acumula tres victorias en el mismo número de jornadas, aunque, por diferencia de goles, se ubica en el quinto puesto.

A través de las redes sociales oficiales del equipo, se comunicó la lesión de Mastantuono; según el parte médico del Real Madrid, el argentino presenta una pubalgia, el mismo problema que afectó a Lamine Yamal en semanas recientes. Su regreso a las canchas dependerá de la evolución que presente el propio jugador, según comentó el club en su publicación.

Parte médico de Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

Luego de haber estado ausente en el Clásico Español, Franco Mastantuono disputó los 90 minutos en el partido contra el Valencia, donde el Madrid se quedó con la victoria, con marcador de cuatro goles por cero. En la última parte del partido, el jugador presentó molestias musculares, aunque se reusó a salir de cambio.

Aunque no se sabe cuándo volverá a las actividades, Mastantuono fue descartado para el partido de la Champions League, cuando el Real Madrid se enfrente al Liverpool. El jugador no viajó con el equipo a Inglaterra y, por consiguiente, no fue incluido en la lista de convocados de Xabi Alonso; la lista de ausencias la completan David Alaba, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal.

Por si fuese poco, la lesión de Mastantuono pone en duda su participación con la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre, cuando la 'Albiceleste' se mida ante Angola.

Fuente: Tribuna del Yaqui