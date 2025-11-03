Real Madrid vs Liverpool; dónde ver EN VIVO la cuarta jornada de la Champions League en México

Liverpool, Inglaterra.- La cuarta jornada de la Champions League, nos tendrá de regreso uno de los clásicos instantáneos de los años recientes, ya que el Real Madrid estará de visita en Anfield para enfrentarse al Liverpool. Aunque es un encuentro que promete a ser emocionante, los equipos llegan con realidades distintas; el Madrid viene de arrastrar un gran paso en LaLiga, lo que lo mantiene en el liderato y el Liverpool acaba de cortar una racha de seis derrotas consecutivas.

Los merengues, han sido uno de los equipos más constantes en las competencias que ha participado, pues, además de liderar la liga española, marcha con paso perfecto en la Liga de Campeones de la UEFA. El Real Madrid cuenta con tres victorias en la misma cantidad de compromisos; los dirigidos por Xabi Alonso se encuentran en la quinta posición, aunque empatados en puntos con el Paris Saint-Germain, el Bayern Munich, el Inter de Milan y el Arsenal.

En su último encuentro del Real Madrid en la Champions League, se midieron contra la Juventus, consiguiendo la victoria por la diferencia mínima. El equipo italiano se limitó a jugar al contraataque, ante un Real Madrid que dominó todo el desarrollo del encuentro; Jude Belingham, fue el encargado de la única anotación del encuentro, aprovechando un rebote, luego de un disparo de Vinicius Junior.

El Liverpool ha mantenido un desempeño irregular en la Champions League, con dos victorias y un descalabro, lo que lo posiciona en el décimo lugar con seis unidades, igualado con el Newcastle, el Barcelona, Chelsea y otros tres clubes. En su compromiso más reciente de la competencia, se impuso con categoría ante el Frankfurt y, a pesar de comenzar con una anotación en contra, se quedaron con el triunfo con un apabullante marcador de cinco goles por uno.

Horarios del Real Madrid vs Liverpool de la Champions League

Estadio: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Fecha: Martes 4 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TNT Sports

Estos dos equipos, se han enfrentado en 12 ocasiones dentro de la Champions League, con siete triunfos para el Real Madrid, cuatro para el Liverpool y un empate; su partido más reciente fue en la quinta jornada de la temporada 2024-2025, que finalizó en 2-0 favor a los ingleses.

Fuente: Tribuna del Yaqui