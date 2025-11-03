Valtteri Bottas habla de sus expectativas de compartir escudería con Sergio 'Checo' Pérez en Cadillac

Ciudad de México.- A pesar de las altas expectativas que los aficionados están depositando para el primer año de Cadillac en la categoría1, Valtteri Bottas llamó a ser realistas y gestionar los requerimientos de cara al debut de la escudería en Fórmula 1. De igual manera, el finlandés habló sobre cómo es compartir equipo con el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, además de aclarar por qué no está de lleno con el equipo estadounidense.

Cadillac se unirá a la categoría como la undécima escudería para la temporada 2026, siendo la primera adición desde la llegada de Haas en 2016; el equipo estadounidense estará propulsado por un motor Ferrari, que también les proporcionará la caja de cambios. A pesar de ser su primer año, los directivos no son ajenos a la categoría, pues el director de la escudería es Graeme Lowdon, exjefe de Marussia, y Pat Symonds será el asesor ejecutivo de ingeniería.

Grid-side in Singapore. Meet you back here in 2026! uD83DuDCCD pic.twitter.com/UyS1yeW8DY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 6, 2025

Bottas aseguró que está emocionado y ansioso por regresar a las pistas, aunque sus expectativas no son muy altas, pues, aunado a que el equipo arrancará desde cero, la siguiente temporada implicará el cambio de normativa, lo que complica aún más el panorama de Cadillac. También, aseguró que tiene plena confianza en el proyecto y que hasta ahora, todo se ha desarrollado sin contratiempos.

Se trata mucho de gestionar las expectativas, especialmente para la primera temporada, pero sobre todo para el primer trimestre. Necesitamos ser realistas. Va a llevar tiempo, pero estoy preparado para eso".

De igual manera, aseguró que su rol dentro de Cadillac ha sido prácticamente nulo, pues aún tiene contrato vigente con Mercedes como piloto de reserva, por lo que no se ha podido añadir a la fábrica de su nueva escudería. "Es una situación única, sin duda, pero la prioridad está aquí; Mercedes sigue siendo mi empleador, y tengo que estar listo para cada fin de semana, por si acaso".

Por último, Valtteri Bottas habló sobre cómo fue su primera impresión al compartir escudería con el piloto mexicano, Sergio Pérez; según lo relatado por el finlandés, 'Checo' es una persona fácil para trabajar y tiene altas expectativas sobre su nuevo compañero. "Es muy tranquilo, también está emocionado por volver, y como pareja, creo que tiene sentido porque realmente podemos trabajar juntos por el equipo".

