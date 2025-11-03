Yaquis de Obregón recibe a Charros de Jalisco; 'La Tribu' quiere retomar el liderato de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana de Pacífico marcha a pasos agigantados, pues dará inicio a la tercera semana de actividades en la temporada 2025-2026 y uno de los duelos más interesantes es en el que Yaquis de Obregón recibirá a Charros de Jalisco. Con una combinación de resultados, 'La Tribu' podría retomar el liderato del circuito, tras haberlo perdido en la jornada del domingo, 2 de noviembre.

El equipo jalisciense se encuentra en la primera posición de la tabla, con marca de 12 victorias y cinco derrotas, acumulando una racha de cuatro victorias consecutivas; Charros estaba empatado con Obregón, aunque su victoria en el juego más reciente lo catapultó al primer sitio. Yaquis se mantiene en la tercera posición, pese a haber liderado la tabla hace un par de días; se encuentra igualado en récord con Cañeros de Los Mochis, aunque los criterios de desempate benefician a los sinaloenses.

#Deportes | Charros de Jalisco saca las escobas y es el nuevo líder; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico ?https://t.co/FxkPcF5pNd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Yaquis de Obregón viene de tener una semana exitosa, en la cual pudo quedarse con las dos series disputadas; los dirigidos por Gabe Álvarez comenzaron las actividades recibiendo a Cañeros en el Estadio Yaquis, a quienes vencieron en los primeros dos juegos y rescataron el de la honra. Obregón se trasladó a tierras sinaloenses, para medirse contra Tomateros de Culiacán, repitiendo la misma dosis que con Los Mochis.

Charros de Jalisco tuvo una semana casi perfecta, lo que los impulsó hasta la parte alta de la tabla; los actuales campeones de la LAMP comenzaron sus actividades de visita, enfrentando a los Venados de Mazatlán, a quienes vencieron en par de ocasiones. La serie de fin de semana contra Naranjeros de Hermosillo pintaba para ser de las más disputadas, aunque se terminó inclinando en su totalidad para los jaliscienses.

'La Tribu' tendrá por abridores a Ariel Miranda para el primero de la serie, mientras que Felipe González será el inicialista del segundo compromiso y Orlando Lara buscará seguir con paso perfecto en el juego del jueves, pues tiene marca de tres triunfos sin sufrir derrota. Luis Iván Rodríguez, Manny Bañuelos y Luis Payán serán los encargados de lanzar por Jalisco.

Como es costumbre, la directiva cajemense lanzó una serie de promociones para beneficiar a todos los aficionados que se den cita en el Estadio Yaquis para apoyar al equipo de casa.

Fuente. Tribuna del Yaqui