Alexis Vega es duda para disputar las semifinales del Apertura 2025 con los Diablos del Toluca

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca lograron lo que se esperaba, pues eliminaron a los Bravos de Juárez y consiguieron el acceso a las semifinales del Apertura 2025, buscando concretar el primer bicampeonato de su historia. Pese a haber cumplido, los actuales monarcas de la Liga MX pudieran prescindir de su capitán, Alexis Vega, que ha estado fuera de las canchas desde hace un par de meses, pues no ha podido completar su recuperación.

Vega quedó fuera de actividades desde la jornada 15 del certamen mexicano, luego de sentir un tirón en la pierna izquierda, el cual resultó ser una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. En un inicio se había asegurado la idea de que Alexis podría estar listo para el arranque de la Liguilla; su proceso de rehabilitación se ha ido ampliando, lo que causó su ausencia en los cuartos de final del Apertura 2025.

En la conferencia posterior a haber conseguido la clasificación a la semifinal, Antonio Mohamed reveló la actualidad que atraviesa su capitán, poniendo en duda su participación en la siguiente ronda del balompié mexicano. El 'Turco' comentó que Alexis Vega no ha podido recuperarse de su problema muscular, por eso no fue usado contra Juárez.

No, él todavía no está al 100 por ciento, entonces estamos esperando que esté al 100 por ciento. Así que tampoco lo vamos a arriesgar en ese sentido. Entonces vamos a esperar que realmente esté al 100 por ciento para poder ponerlo".

Antonio Mohamed en conferencia de prensa sobre la recuperación de Alexis Vega:



Así mismo, aseguró que el equipo ha sabido suplir su ausencia, generando buen desempeño en el juego, por lo que no tienen una urgencia para anticipar el regreso a cancha de su capitán y poder causar una nueva lesión. "Tanto allá como acá. Hemos tenido muchas opciones hoy. Nosotros hoy estuvimos erráticos frente al arco".

Por último, el estratega recalcó que, pese a no haber concretado la victoria en el partido de vuelta, fueron superiores a los Bravos y estarán a la espera de conocer al equipo que será su rival en las semifinales. "Para ser campeón hay que ganarle a todos. Entonces, que toque quien toque, es lo mismo", sentenció el 'Turco'.

