Bryce Young y los Carolina Panthers le ponen freno a la racha triunfal de los Los Angeles Rams

Charlotte, Estados Unidos.- Encabezados por una gran actuación de su mariscal de campo, Bryce Young, los Carolina Panthers dieron una de las grandes sorpresas de la Semana 13 de la NFL, al imponerse en casa por 31-28 a los Los Angeles Rams este domingo.

Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres touchdowns, dos de ellos en cuarta oportunidad, incluyendo un pase de 43 yardas al novato Tetairoa McMillan que los puso por delante con 6:34 por jugar, y la defensiva de los Panthers forzó tres pérdidas de balón de Matthew Stafford para romper la racha de seis victorias consecutivas de los Rams.

Young, con 24 años y 128 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NFL en lograr 11 series ganadoras en el último cuarto o en la prórroga, superando al MVP vigente de la liga Josh Allen (24 años, 164 días). Con su victoria, los Panthers (7-6) se mantienen medio partido detrás de los Tampa Bay Buccaneers en la lucha por la NFC Sur y les dio su mejor inicio de temporada desde 2017, cuando no llegaron a los playoffs.

Los Panthers aprovecharon todo ante los Rams

Stafford llegó al partido enrachado, habiendo lanzado 18 pases de touchdown en sus últimos cinco encuentros. Ante Carolina, completó 18 de 28 pases para 243 yardas, con dos pases de touchdown a Davante Adams, su decimotercer y decimocuarto de la temporada.

Pero fueron las pérdidas de balón las que acabaron con los Rams (9-3). Los Panthers interceptaron a Stafford dos veces, la primera de las cuales por Nick Scott acabó con el récord de la NFL de 28 pases de touchdown consecutivos sin intercepción y una segunda que fue devuelta 48 yardas para touchdown por Mike Jackson.

Derrick Brown, que desvió un balón que supuso la primera intercepción de Stafford, logró una captura clave con 2:25 restantes para preservar la victoria. Antes de la captura, los Rams sufrieron una penalización por retraso de juego, convirtiendo un tercer y 5 en un tercer down y 10 y forzando una jugada diferente.

Stafford sufrió con las intercepciones

