Con un C.J. Stroud sano, los Houston Texans dominan a los Colts y pelean por la AFC Sur

Indianápolis, Estados Unidos.- C.J. Stroud completó 22 de 35 pases para 276 yardas, ofreciendo un adelanto de cómo podría lucir Houston en diciembre y enero si se mantiene saludable. Con él completamente sano y una defensa asfixiante, los Texans podrían llegar bastante lejos.

Un acarreo de anotación de siete yardas de Nico Collins al inicio del último cuarto rompió un empate, Nick Chubb añadió otra carrera de touchdown y la defensa de Houston, clasificada como la mejor, logró una parada tardía el domingo para sellar una victoria de 20-16 sobre los decaídos Indianapolis Colts.

"Siento que he quitado algo de óxido y estoy volviendo a rodar", dijo Stroud, que mejoró su récord a 3-0 en el Lucas Oil Stadium. "Somos superpeligrosos... Perdimos algunos partidos ajustados contra equipos realmente buenos. Si encontramos la manera de ganar partidos igualados después de Acción de Gracias, nos pondremos en posición de hacer lo que queramos".

Chubb llega a las diagonales con un acarreo

Durante esta racha triunfal de cuatro encuentros, la defensa de Houston (7-5) ha cumplido un papel importante que ha ayudado a los dos veces campeones defensores de la AFC South a acercarse a un solo partido de los co-líderes de la división, Indianapolis y Jacksonville, con un 8-4. El domingo, se convirtieron en el primer equipo de esta temporada en mantener la ofensiva con más puntos de la NFL por debajo de los 20 unidades.

A pesar de que una intercepción de Stroud llevó a un touchdown de Indianápolis, aun así Houston logró ganar otro partido por un solo touchdown. Todas las derrotas de los Texans también han sido por ocho puntos o menos. Como resultado, los Texans vuelven a estar en la lucha por los playoffs.

Por su parte, Indianapolis ha tenido dificultades desde que jugó los primeros ocho partidos de la temporada. Los Colts han perdido dos seguidos por primera vez y tres de sus últimos cuatro. Daniel Jones, que sigue jugando a pesar de una lesión en la pierna, completó 14 de 27 pases para 201 yardas y dos touchdowns. Jonathan Taylor, el máximo corredor de la NFL, se limitó a 85 yardas en 21 acarreos y no anotó por quinta vez esta temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui