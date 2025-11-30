En jornada histórica para Josh Allen, los Bills aplastan a los tambaleantes Steelers

Pittsburgh, Estados Unidos.- En una tarde histórica para Josh Allen, el mariscal de campo de los Bills lanzó para un touchdown y corrió para otro, mientras Joey Bosa capturó a Aaron Rodgers para provocar un balón suelto que fue recuperado por Christian Benford para regresarlo 17 yardas hasta la zona de anotación, y Buffalo dominó 26-7 a los Pittsburgh Steelers este domingo.

Buffalo (8-4), que venía de una derrota ante los Houston Texans, superó a Pittsburgh (6-6) en la línea frontal. James Cook corrió para 144 yardas mientras los Bills acumulaban 249 yardas por tierra y controlaban el reloj durante casi 42 minutos dentro del ventoso Acrisure Stadium.

Estos mismos vientos que provocan fuertes remolinos hicieron que pasar fuera casi imposible. Allen completó 15 de 23 pases para 123 yardas con una intercepción y un pase de touchdown de 3 yardas a Keon Coleman, quien regresó a la plantilla activa tras haber estado fuera de baja las dos últimas semanas debido a problemas disciplinarios.

El actual MVP de la NFL sentenció el partido al cruzar la línea de gol desde 8 yardas a principios del último cuarto y darle a los Bills una ventaja de 16 puntos. Fue el touchdown por tierra número 76 en la carrera de Allen, batiendo el récord de la NFL de touchdowns por un quarterback que compartió brevemente con Cam Newton.

A pesar de no contar con sus tackles ofensivos titulares y enfrentando una de las mejores defensivas contra el pase de la liga, los Bills mantuvieron las cosas simples. Atacaron repetidamente la débil línea frontal contra la carrera de Pittsburgh, y cada vez que Buffalo parecía estar a punto de tambalearse, Allen extendía las series con sus piernas.

Tampoco resultaron sencillas las cosas para la ofensiva de Pittsburgh, ya que Aaron Rodgers, quien jugó con un soporte que protegía su muñeca izquierda rota, fue en gran medida ineficaz y se perdió parte de una serie al inicio de la segunda mitad después de ser golpeado por Bosa en la primera jugada del tercer cuarto.

Rodgers perdió el balón en la jugada, y Benford recogió el balón suelto y corrió hasta la zona de anotación para convertir un 7-3 en desventaja al descanso en un 10-7. El quarterback de 41 años salió del campo con la nariz sangrando.

Allen volvió a lucir como acarreador

