Guillermo Ochoa se 'come' gol olímpico y provoca el empate entre el AEL Limassol y el Apollon de Chipre

Ciudad de México.- Luego de un par de actuaciones clave por parte de Guillermo Ochoa, el cancerbero mexicano costó una pifia con la que el AEL Limassol cedió la ventaja y terminaron empatando ante el Apollon en la Primera División de Chipre. El exseleccionado nacional se llevó un gol olímpico con el que su equipo dejó ir el triunfo y, por consiguiente, se perdió la oportunidad de escalar un par de posiciones en la tabla.

En su aparición más reciente, Ochoa Magaña había sido una parte clave para la remontada y victoria de último minuto sobre el Apoel; el mexicano evitó varias oportunidades claras de gol, aunque no pudo detener un penal en los primeros minutos para los locales. Sergio Conceição se encargó de igualar los cartones en la segunda mitad y, en el minuto 90+6, Andreas Makris concretó la agónica victoria sobre el líder de la competencia.

#Deportes | 'Memo' Ochoa se luce en Chripre; AEL Limassol remonta de último minuto y vence al APOEL ???https://t.co/1gGnsEKSP1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

En el partido contra el Apollon, el equipo del mexicano parecía tener todo bajo control, pues lograron tener una cómoda ventaja en la primera mitad del compromiso; antes de la media hora de juego, Singh anotó el primer tanto del compromiso desde los 11 pasos. El segundo tanto para los locales fue gracias a Leo Natel, que envió el balón al fondo de las redes en lo que pintaba para ser una victoria segura.

El encuentro perdió el ritmo tras haber sido suspendido por unos minutos, debido a un incidente con la porra visitante; los seguidores de Apollon lanzaron bengalas y pirotecnia a la cancha, lo que causó la suspensión momentánea del compromiso. Tras más de cinco minutos, el silbante reanudó las acciones.

¡PARTIDO DETENIDO!uD83DuDEA8



Aparecieron las bengalas en el juego desde el lado del Apollon, por lo que el partido tuvo una pausa necesaria pic.twitter.com/vWs3XCdQLP — Claro Sports (@ClaroSports) November 30, 2025

La tragedia para el Limassol comenzó justo al minuto 60, luego de que los visitantes cobraran un tiro de esquina; Gaetan Weissbeck metió un centro cerrado que 'Memo' no pudo anticipar y el balón quedó al fondo del arco. El mexicano alegó obstrucción por parte de los atacantes rivales, aunque el colegiado otorgó el gol válido con el cual se acercaban en el marcador; tan solo siete minutos después, cayó el empate con un remate de Sergio Castel.

¿OBSTRUYERON A GUILLERMO OCHOA?uD83EuDDD0



Cayó el primero del Apollon después de un gol olímpico que no pudo sacar el mexicanouD83EuDD2F pic.twitter.com/UeqxvFdt5A — Claro Sports (@ClaroSports) November 30, 2025

Con este resultado, el AEL Limassol perdió la oportunidad de ligar victorias por primera ocasión en la temporada, además de haber podido escalar una posición en la tabla. El equipo en el que milita Guillermo Ochoa se encuentra en la séptima posición con 17 unidades, luego de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Fuente: Tribuna del Yaqui