Liguilla de la Liga MX: Equipos clasificados y posibles duelos para las semifinales del Apertura 2025

Ciudad de México.- La Liguilla sigue su rumbo de cara a designar un nuevo monarca en la Liga MX y las semifinales del Apertura 2025 ya cuentan con tres de sus cuatro invitados que se disputarán el par de boletos para la instancia final del balompié mexicano. Rayados de Monterrey, Diablos del Toluca y Tigres UANL están a la espera para que se defina el clasificado entre Cruz Azul y Chivas para conocer los duelos en la siguiente ronda.

Los Rayados de Monterrey fueron los primeros que consiguieron su boleto, luego de un emocionante partido de vuelta ante Águilas del América, el cual terminaron perdiendo, aunque por marcador global se confirmó su avance. Un gol de Germán Berterame en el agregado del segundo tiempo silenció al Estadio Azulcrema y le otorgó a 'La Pandilla' la clasificación a las semifinales del Apertura 2025.

El segundo equipo que concretó la faena fueron los Diablos del Toluca, que dejaron en el camino a los Bravos de Juárez; esta serie se definió en el partido de ida, el cual ganó el actual campeón de la Liga MX con marcador de dos goles por uno. En el segundo encuentro de la llave, ninguno de los dos pudo marcar, por lo que se tuvo que recurrir al resultado global, donde el Toluca estaba mejor parado y pudo continuar su camino para lograr el bicampeonato.

El tercer y último invitado hasta ahora son los Tigres de la UANL, luego de completar una épica remontada ante los Xolos de Tijuana; el equipo fronterizo ganó la ida por goleada, por lo que se saboreaban su ingreso a la semifinal, aunque no contaban con el regreso de los regios. Los felinos se llevaron la victoria en la vuelta con marcador de cinco goles por cero, dejando un global de 5-3 que los puso en la siguiente ronda de la Liguilla.

La llave que falta por definir es la del Cruz Azul y Chivas del Guadalajara; la clasificación está en el aire, pues en el encuentro de ida, ninguno de los equipos se hizo daño y finalizaron en empate sin anotaciones. El partido será en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (horario CDMX) del domingo, 30 de noviembre.

Probables enfrentamientos para las semifinales del Apertura 2025

En caso de que Cruz Azul logre avanzar, a 'La Máquina' le tocará enfrentarse a Rayados de Monterrey, mientras que los Diablos del Toluca se medirán ante los Tigres UANL.

Si Chivas del Guadalajara concreta la clasificación, se enfrentarán a Rayados y, por consiguiente, el Toluca y los Tigres protagonizarán la otra llave.

Fuente: Tribuna del Yaqui