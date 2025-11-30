Los Cañeros pagan igual y rescatan el último de la serie ante Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Pagar es corresponder, dice el dicho, y así lo hicieron los Cañeros de Los Mochis, quienes con una ofensiva de 12 imparables, aplastaron por 7-0 a los Naranjeros de Hermosillo para rescatar el último encuentro de la serie celebrada en el estadio 'Fernando Valenzuela' de la capital sonorense.

Fue el tercer encuentro consecutivo que se definió por blanqueada, después de que los Naranjeros ganaron los dos primeros de la serie por 9-0 el viernes y 1-0 el sábado. Ahora tocó el turno a los 'verdes', quienes atacaron desde temprano y con cuadrangular de dos carreras de Leonys Martin por el jardín derecho ante Touki Toussaint tomaron ventaja de 2-0.

La ofensiva esmeralda continuó su ataque ante el abridor naranjero; en el segundo episodio, José Verdugo conectó sencillo productor al prado izquierdo que envió al pentágono a Yasmany Tomás con la tercera carrera.

Posteriormente, un imparable de Eric Filia remolcó a Carlos Soto para poner diferencia de cuatro carreras en la pizarra y Nick Williams con sencillo al jardín central empujó a Verdugo para poner el juego 5-0, lo que decretó la salida de Touki Toussaint y el ingreso al relevo de Jorge Rodríguez quien dominó a Leonys Martin para terminar la entrada. Los Mochis amplió la diferencia en la tercera gracias a home run de par de carreras de Alejo López ante Jorge Rodríguez, para colocar el score 7-0 a favor de los visitantes.

Jorge Rodríguez cumplió con una labor de cuatro entradas y un tercio; fue relevado en la séptima entrada por Raúl Barrón, quien logró retirar el episodio sin permitir daño. El zurdo Ozzie Méndez relevó en la octava alta y logró colgar el cero a la ofensiva verde al retirar en cuatro la entrada. Para la novena entrada ingresó a lanzar por Naranjeros Augusto Mendieta, el cual logró dominar a los tres oponentes que enfrentó para cumplir con su labor.

Colten Davis entró al relevo por Cañeros en la novena buscando terminar el juego y permitió un imparable de Harold Ramírez, pero logró terminar el juego al roletear T.T. Bowens a las paradas cortas para el out 27.

El pitcher ganador fue Darel Torres (5-1), mientras que la derrota fue para la cuenta de Touki Toussaint (2-5). Para el martes, Naranjeros viajará a Culiacán para iniciar serie ante los Tomateros en el Clásico de la LAMP; por Hermosillo, el lanzador probable para iniciar el primer juego es Wilmer Ríos; el duelo iniciará a las 19:05 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui