Los errores de McLaren que le pudieran costar el campeonato a Oscar Piastri o Lando Norris

Ciudad de México.- El Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá hasta la última fecha del calendario, pese a una clara superioridad en el rendimiento de la escudería McLaren, que les aseguró el título de constructores desde hace poco menos de dos meses. En las últimas carreras, el equipo naranja ha cometido errores puntuales que han afectado en la cosecha de puntos tanto a Lando Norris como a Oscar Piastri.

Desde hace varios Grandes Premios, cualquiera de los dos pilotos pudo haber asegurado el título, hecho que no han podido concretar; Lando Norris llega a la última carrera como líder, luego de haber colectado un total de 408 puntos. La segunda posición la tiene Max Verstappen, que pasó a estar con un déficit de más de 100 unidades a tener diferencia de solo 12; Oscar Piastri cayó hasta el tercer peldaño, pero también llega como aspirante a llevarse la corona.

DRIVER STANDINGS (after 23/24 rounds)



It's going to be a grandstand finish to the season uD83CuDF7F#F1 #QatarGP pic.twitter.com/WzJSpwRnK7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Doble DSQ en el Gran Premio de Las Vegas

La clasificación se apretó luego de que ambos pilotos de McLaren fueron descalificados al finalizar el Gran Premio de Las Vegas por no poder cumplir con especificaciones técnicas de la FIA. Ambos conductores habían subido al podio, pero luego de la revisión técnica por parte de los comisarios, se inhabilitaron los resultados.

La razón de la descalificación fue un desgaste excesivo en el tablón del fondo plano, pues no cumplió con el espesor mínimo de nueve milímetros que marca el reglamento. McLaren intentó invalidar la decisión, alegando que solo hubo una sesión de entrenamientos (ese fin de semana tuvo sprint race), pero la FIA desestimó el argumento, alegando que todos los equipos estuvieron en igualdad de condiciones y solo ellos tuvieron ese contratiempo.

#Deportes | Lando Norris y Oscar Piastri son DESCALIFICADOS del GP de Las Vegas por componentes fuera de reglamento uD83CuDFCE?uD83DuDEABhttps://t.co/u8cFKPJ9HY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Error en la estrategia durante el Gran Premio de Qatar

El segundo contratiempo que pudo haber sentenciado el rumbo en el Campeonato de Pilotos llegó durante la carrera en el Circuito Internacional de Lusail, debido a un error en la estrategia por parte de la escudería. En las primeras vueltas, una colisión de Nico Hulkenberg causó el despliegue del auto de seguridad, lo que fue aprovechado por todos para cambiar de neumáticos, menos McLaren, lo que causó que sus pilotos perdieran mucho tiempo en sus detenciones en condiciones de carrera normal.

#Deportes | Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y la definición del título será en la última fecha de la F1 uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/Ey8GYa0Ytn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Con respecto a la estrategia, Andrea Stella, jefe de escudería, admitió que no se tomó la decisión correcta en ese momento, lo que se terminó por reflejar en el resultado final de la carrera. "La lógica fue que el tráfico podría haber sido un factor a considerar, pero en realidad el tráfico no fue un elemento porque todos decidieron entrar a pits".

Fuente: Tribuna del Yaqui