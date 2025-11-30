Los Yaquis de Obregón madrugan y luego resisten para completar la limpia al Tucson Team

Ciudad Obregón, Sonora.- Ataque tempranero de cinco anotaciones en la primera entrada sentenció el rumbo del encuentro y los Yaquis de Obregón se impusieron por 6-4 ante el Tucson Baseball para completar la limpia en la serie de tres encuentros.

Fernando Sánchez (2-0) se apuntó la victoria con una actuación de 5.2 entradas, en las que espació seis imparables y recibió cuatro carreras, con dos ponches y tres bases por bolas. Nick Gardewine se apuntó el salvamento (1). El revés fue para Dakota Chalmers (0-3), quien, a pesar de no admitir un sólo hits, fue apaleado con cinco carreras, producto de los pasaportes que regaló (5), sin ponches.

Al que madruga...

Sin poner la pelota en juego, los Yaquis tomaron ventaja en el mismo primer capítulo, aprovechando el descontrol del abridor de los visitantes, Dakota Chalmers, quien congestionó las bases con tres pasaportes seguidos a Allen Córdoba, Riley Unroe y Sebastián Elizalde.

A continuación y con Roberto Valenzuela en la caja de bateo, Chalmers realizó un lanzamiento descontrolado que no pudo contener el receptor Francisco Pérez y Córdoba anotó fácilmente desde la antesala.

El 'Tito' recibió pasaporte gratis y Víctor Mendoza produjo una con elevado de sacrificio al izquierdo; luego, Matt McDermott también 'gorreó' la inicial con transferencia para decretar la salida de Chalmers y el ingreso de Alberto Leyva, quien ponchó a Miguel Guzmán.

Pero enseguida, Alfredo Hurtado conectó sencillo productor de dos anotaciones al jardín izquierdo y Juan Carlos Gamboa lo imitó con hit al prado derecho para colocar el 5-0 en la pizarra del Estadio Yaquis.

La tribu sonorense aumentó su ventaja en el cierre del segundo episodio, donde Elizalde recibió pasaporte y 'Tito' Valenzuela le siguió con sencillo al izquierdo, al igual que Elizalde, que envió al plato al 'Tano' con imparable al central.

Pero el Tucson Team reaccionó en la sexta entrada y se metió al juego con cuatro carreras; la primera la anotó River Town con pasaporte a José Carlos Ureña con las bases llenas; luego, Gaige Howard responde con sencillo productor de dos anotaciones, mientras que Jesús Favela con elevado de sacrificio, puso el 6-4.

Para el lunes habrá descanso general en la liga, reanudándose las acciones el martes, cuando los Yaquis de Obregón visiten a los Cañeros de Los Mochis; mientras que el Tucson Team entrará en acción hasta el miércoles, cuando enfrente como local administrativo a los Águilas en Mexicali.

Sánchez fue el pitcher ganador

