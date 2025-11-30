Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y la definición del título será en la última fecha de la F1

Ciudad de México.- Tendremos la definición por el título en la última carrera, pues Max Verstappen se llevó la bandera de cuadros y la victoria en el Gran Premio de Qatar, cerrando aún más la lucha por el Campeonato de Pilotos sobre Lando Norris y Oscar Piastri. Los pilotos de McLaren fueron afectados por una mala estrategia de la escudería, la cual ocasionó que Carlos Sainz se subiera al podio con su Williams.

Por lo contrario a lo ocurrido con el equipo inglés, la escudería de Red Bull atinó en su plan de carrera con 'Super-Max', apurando su detención luego de un safety car en los primeros giros y luego, deteniéndolo en la ventana para no perder muchas posiciones en su segundo pit stop. Verstappen demostró un ritmo demencial en las últimas vueltas y, aun con neumático desgastado, mantuvo el ritmo para que su más cercano perseguidor no le recortara.

El propio McLaren fue el que sentenció sus malos resultados, pues optaron por no detener a sus pilotos bajo las condiciones de safety car, cosa contraria a Max, que aprovechó para su primer cambio de neumáticos de la jornada. Pese a que tanto Norris como Piastri llegaron a la última parte de la carrera con neumáticos frescos, no pudieron establecer un ritmo que les permitiera la remontada, quedando relegados a la segunda y cuarta posición.

El piloto del día fue Carlos Sainz Jr., que con el Williams pudo rodar al ritmo de los líderes de pista, afianzando su segundo podio del año. El español finalizó con una ventaja de medio segundo ante Norris, por lo que un giro más hubiera representado su caída al cuarto peldaño de la tabla.

La peor pesadilla para la escudería naranja se hizo realidad, pues llegarán a la última carrera del año con un Verstappen acechando por un nuevo título; Lando Norris sigue como líder, con 408 unidades colectadas luego de 23 rondas. Ahora la segunda posición la tiene 'Super-Max', con 396 unidades y solo 12 de diferencia ante el puntero, mientras que Piastri llegó a 392, pero aún con posibilidades de alcanzar el título.

Ahora, y tal como sucedió en el 2021, el Campeonato de Pilotos se definirá en la última carrera de la temporada de la F1. El título de conductores conocerá a su nuevo dueño durante el Gran Premio de Abu Dabi, el cual será el próximo domingo, 7 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui