Max Verstappen va por un nuevo título ¿Qué necesita el piloto de Red Bull para llevarse el Campeonato?

Ciudad de México.- La última ronda en la temporada 2025 de la Fórmula 1 estará llena de emociones, pues llegarán tres contendientes en disputa para llevarse el Campeonato de Pilotos. Max Verstappen es uno de ellos y, ante sus recientes victorias, se coloca como el favorito para quedarse con la presea. Aunque tendrá el panorama complicado para poder imponerse ante ambos conductores de McLaren.

Lando Norris llega como el líder en la clasificación, colectando un total de 408 unidades, aunque con una diferencia ante el segundo lugar que es cada vez menor. La segunda posición se la lleva Verstappen, con 396 puntos, solo 12 por detrás del piloto británico, y Oscar Piastri quedó relegado al tercer puesto con sus 392 unidades, aunque todos ellos cuentan con posibilidades matemáticas de convertirse en el monarca de la campaña actual.

La Fórmula 1 permanecerá en Medio Oriente para disputar la última ronda de la temporada, la cual es el Gran Premio de Abu Dabi, que coronará al campeón de este año. El Circuito de Yas Marina no le es indiferente a Verstappen, pues fue donde consiguió el primer título de su carrera en el 2021, superando en la última vuelta de la campaña a Lewis Hamilton.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full uD83DuDE2E#AbuDhabiGP uD83CuDDE6uD83CuDDEA #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Escenarios para que Max Verstappen sea campeón

Aunque Max Verstappen tenga un desempeño demencial en la última fecha, dependerá de lo que hagan los pilotos de McLaren y sobre todo del resultado de Lando Norris para saber si colecta un campeonato más en su carrera. El piloto neerlandés necesita la victoria y que Norris no pueda subir al podio para convertirse en pentacampeón.

En caso de que finalice segundo, necesita que Oscar Piastri no gane y que Lando caiga hasta la octava posición; si solo consigue la tercera posición, debe aspirar a que Norris quede en la novena o décima posición y un cuarto lugar para el de Red Bull mataría sus aspiraciones por el título.

El caso de Lando Norris es más sencillo, pues con el hecho de finalizar en el podio sin importar el resto de posiciones estaría concretando su primer título. Piastri solo puede coronarse por la victoria y que su compañero de McLaren quede fuera del top 5; el resto de combinaciones no le ayudaría.

#Deportes | Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y la definición del título será en la última fecha de la F1 uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/Ey8GYa0Ytn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui