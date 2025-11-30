"Nadie sabe que pasará": Entrenador de Rayados habla sobre la 'salida' de Sergio Ramos del Monterrey

Ciudad de México.- Rayados de Monterrey lograron la clasificación a las semifinales del Apertura 2025 con gol de último minuto, dejando fuera a Águilas del América, que buscaban ingresar a su octava ronda semifinal de manera consecutiva. Pese a haber conseguido el avance dentro de la Liguilla, las preguntas hacia Domènec Torrent, entrenador de 'La Pandilla', se centraron en la probable salida de Sergio Ramos.

Los rumores llegaron provenientes de España, pues uno de los colaboradores del programa El Chiringuito sugirió que Ramos había optado por no renovar el contrato con Rayados, pero aún no sería para darle fin a su carrera profesional. El informe indicó que el excapitán de la Selección de España estará escuchando ofertas de otros clubes del balompié mexicano o, en todo caso, estaría emigrando a la MLS.

Ante la inminente salida de Ramos, Torrent fue cuestionado sobre las actualizaciones en el caso del capitán, aunque el estratega español y exauxiliar de Pep Guardiola afirmó desconocer las condiciones en el contrato de Sergio, así como la decisión que haya tomado sobre su futuro.

Creo que no toca hablar de esto, y ya ven cómo compite Sergio Ramos, independientemente de que no sé lo que va a pasar, ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, ni los entrenadores ni los jugadores".

Así mismo, aseguró que, pese a los rumores en el exterior, Ramos sigue centrado en poder lograr el título con Rayados y ya se encuentran planeando el próximo partido con rival aún por definir. "Está muy centrado, lo vieron hoy, en intentar ganar ese campeonato, pero nosotros y él nos tenemos que centrar en qué va a pasar con el próximo rival, plantear las cosas".

Por último, el 'Tato' Noriega, director deportivo de Rayados, tampoco otorgó nueva información a los aficionados de 'La Pandilla', asegurando que, si bien tuvieron negociaciones hace un par de semanas, ya no ha existido comunicación con el jugador. "No tenemos ninguna certeza, hemos estado platicando por algún tiempo, no hay alguna comunicación de un lado hacia el otro de nada definitivo, estamos en pláticas".

Fuente: Tribuna del Yaqui