Pedro Caixinha podría regresar a la Liga MX; rumores lo colocan como estratega de Bravos de Juárez

Ciudad de México.- Tras la eliminación de los Bravos de Juárez, comenzó la búsqueda de un probable técnico ante la inminente salida de Martín Varini y tal parece que el equipo fronterizo habría encontrado a su reemplazo de cara al Clausura 2026. Rumores desde Argentina indican que Pedro Caixinha, estratega portugués, estaría regresando a la Liga MX para tomar las riendas de su tercer equipo en el balompié mexicano.

El movimiento de técnicos sería en consecuencia del despido de Fernando Gago, que completó el Apertura 2025 sin poder clasificar al Necaxa y, en cambio, finalizó en las últimas posiciones del certamen. Tras el cese del argentino, los Rayos habrían puesto los ojos en Varini y, antes de que Bravos terminara sucumbiendo en los cuartos de final ante el Toluca, ya habrían cerrado el acuerdo con el estratega argentino.

#Deportes | Necaxa se queda sin entrenador; Fernando Gago deja la Liga MX de cara al Clausura 2026 ??https://t.co/atuJECtSzc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, Martín Varini ya firmó su acuerdo con los hidrocálidos, movimiento que deja a los Bravos de Juárez sin entrenador de cara al siguiente certamen de la Liga MX, aunque las negociaciones con el estratega lusitano parecen haber llegado a buenos términos. Los rumores que salen del entorno del propio entrenador aseguran que ya afinaron los detalles en su acuerdo y en las próximas horas se podría concretar el anuncio oficial.

Los mismos informes apuntan a que el contrato para el director técnico será por dos años con el conjunto fronterizo, el cual plantea un proyecto a corto plazo para seguir dentro de los puestos competitivos. Esto representará la tercera etapa de Pedro Caixinha en la Liga MX, donde ya cuenta con un amplio palmarés.

Arribó a México como el nuevo entrenador del Santos Laguna en el 2014, consiguiendo un título de Copa MX, el campeonato del Clausura 2015 y también se coronó como Campeón de Campeones en ese mismo año. En el 2018, llevó al Cruz Azul a la final y estuvo cerca de romper la sequía de títulos cementeros, aunque terminaron cayendo ante el América.

Pedro Caixinha lleva un total de 566 partidos dirigidos, en los cuales tiene un promedio positivo, con 232 victorias, 157 empates y 177 derrotas. Cuenta con experiencia por clubes de Qatar, Escocia, Arabia Saudita, Argentina y Brasil.

Fuente: Tribuna del Yaqui