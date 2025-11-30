Piloto mexicano se sube al podio en el GP de Qatar de F2; Rafael Villagómez conquista el tercer puesto

Ciudad de México.- El piloto mexicano, Rafael Villagómez, logró su segundo podio de la temporada, pues finalizó en la tercera posición durante la Sprint Race del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 2. El conductor del Van Amersfoort Racing demostró que es uno de los máximos referentes del deporte motor en México y pudiera abrirse paso a la categoría reina del automovilismo a nivel internacional.

El juvenil nacido en León, Guanajuato, demostró solidez en su ritmo desde el inicio de actividades en el Circuito Internacional de Lusail y en la clasificación se quedó con la octava posición para la carrera completa. Debido al sistema en la antesala de la F1, Villagómez arrancó desde el tercer cajón de la parrilla en la carrera sprint, beneficiado por la clasificación a parrilla invertida para las pruebas cortas.

Felicidades que vengan muchos podios más en 2026!

En el inicio de la carrera, el mexicano perdió su puesto con Nikola Tsolov, que movió mejor las ruedas luego de que se apagaron los semáforos en la largada. En la parte de arriba no hubo modificaciones, ya que tanto el holandés Richard Verschoor como el paraguayo Joshua Durksen permanecieron en la primera y segunda posición de manera respectiva.

La carrera se volvió una 'procesión', pues a lo largo de la prueba fueron escasos los adelantamientos, tal y como suele pasar en la pista de Qatar, aunque en los giros finales, el resultado dio un giro de 180 grados. El británico Cian Shields cometió un despiste y perdió el control de su monoplaza, causando la salida del safety car, dando inicio al caos.

El reinicio en la vuelta final causó una batalla entre el mexicano y Nikola Tsolov, que cedió la primera posición; ambos pilotos se enfrascaron en una dura batalla, que terminó con el piloto búlgaro fuera de la pista. Tras esto, Rafael Villagómez se apoderó del tercer puesto, con el cual cruzó la línea de meta, aunque el drama continuaría.

Nikola Tsolov iba rumbo al podio en su debut en F2, pero Rafael Villagomez se lanzó por su exterior en el la curva 1 en el reinicio final, para defenderse del ataque de Sebastián Montoya. Tsolov deja sin pista a Rafa en la salida, pero luego el mexicano tiene la cuerda en la 2 y…

Luego de que cayera la bandera de cuadros, tanto Villagómez como Tsolov fueron llamados a comisarios, debido a una investigación por su férrea pelea y el posible exceso en los límites de pista, además de conducción peligrosa. A final de cuentas, la FIA desestimó las acusaciones y se confirmó el segundo podio del año para Rafael Villagómez con el Van Amersfoort Racing.

CONFIRMADO: se queda con la P3 en Catar luego de que no hay penalización por el incidente con Tsolov.



¡ARBITRO JUSTO!

Fuente: Tribuna del Yaqui