Real Madrid empatan con el Girona y ceden el liderato de LaLiga ante el Barcelona

Ciudad de México.- El Real Madrid sigue sin recuperar el buen ritmo en LaLiga, pues acumula dos empates consecutivos, el más reciente contra el Girona en la jornada 14, y con ello, cedieron el liderato del certamen ante el Barcelona, que acechaba de cerca. Los dirigidos por Xabi Alonso habían conseguido un resultado favorable a media semana en la Champions League, aunque no pudieron trasladar el buen momento a la competencia española.

El Barcelona se había trepado a la cima de la tabla de manera provisional, pues aún faltaba conocer el resultado en el partido del Real Madrid para poder cantar victoria y establecerse como líder en solitario de LaLiga. Los culés recibieron en el Camp Nou al Alavés, a quienes terminaron doblegando con marcador de tres goles por uno; la visita se adelantó con una anotación de vestidor, aunque un doblete de Dani Olmos y una buena actuación de Lamine Yamal le permitieron la remontada.

#Deportes | Dani Olmo comanda al Barcelona en la victoria sobre el Alavés y es líder provisional en LaLiga ?https://t.co/6c0eupD4JD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Los de blanco saltaron a la cancha de Montilivi con las ideas claras de recuperación de balón rápida y presión alta para adelantarse en el marcador lo antes posible, aunque con el pasar de los minutos, el ímpetu se iba disolviendo Arda Güler y Kylian Mbappé tuvieron las oportunidades más claras, pero no las lograron concretar.

Por el lado de los locales, comenzaron a establecerse en su terreno y, antes de que llegara el descanso por el medio tiempo, inauguraron la pizarra con un gol sorpresivo para los de Madrid. En el tiempo añadido de la primera mitad, Azzedine Ounhani metió un potente derechazo que venció a Thibaut Courtois.

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid salió de nuevo al ataque y, en cuestión de un par de minutos, Militão estuvo cerca de empatar con otro remate de cabeza dentro del área. La igualdad en los cartones llegó desde la vía penal, luego de un pisotón de Hugo Rincón sobre Vinicius Junior; el encargado de cobrar la pena fue Mbappé, firmando el uno por uno.

El Real Madrid se fue molesto, pues alegaban un penal no marcado luego de que Rodrygo cayera dentro del área, pero ni el silbante central ni con la revisión del VAR decidieron marcar la penalidad. Kylian tuvo la última jugada en la que metió un disparo que le arrancó la pintura al poste del arco rival.

Empate en Girona. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui