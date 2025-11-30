Xolos busca dar un golpe sobre la mesa en la Liga MX y 'robar' el fichaje estrella a los Pumas

Tijuana, Baja California.- Luego su dolorosa eliminación del Apertura 2025 a manos de Tigres UANL en la fase de los Cuartos de Final, la directiva de Xolos de Tijuana ya trabaja en los fichajes para el próximo torneo y fijó su atención en el codiciado goleador colombiano, Cristian 'Chicho' Arango, que hace apenas unos días fue vinculado con Pumas UNAM. Sin embargo, el club felino ahora tiene nueva competencia para hacerse con los servicios del delantero sudamericano.

Recientemente, el periodista argentino, César Luis Merlo, una de las fuentes más confiable en el mercado de transferencias nacional e internacional, informó que 'Chicho' Arango tiene negociaciones avanzadas con Pumas, no obstante, estos últimos días se ha incrementado el interés por el fichaje del originario de Medellín, Colombia. Ahora, Tom Bogert, un insider de la Major League Soccer (MLS), reportó que Tijuana mantiene en carpeta al romperredes para el Clausura 2026.

Fuentes: El Club Tijuana está interesado en el delantero de los San José Earthquakes, Chicho Arango. San José ya rechazó la oferta de los Pumas", escribió el comunicador en su cuenta oficial de la red social X.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Pumas tiene negociaciones avanzadas para comprar a Chicho Arango, delantero colombiano de San José. ??https://t.co/mGlO06bxJ9 pic.twitter.com/RC2c1Vb68j — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 27, 2025

Después de ser eliminados del Play-In frente al Club de Futbol Pachuca, el equipo dirigido por Efraín Juárez está en la búsqueda de reforzar considerablemente el plantel, mismo que careció de varias ofensivas a lo largo de su participación en el presente torneo, ya que la lesión de Guillermo Martínez, provocó que la carga ofensiva se centrará en la figura de José Juan Macías. Y cuando parecía que estaba cerca de nuevo centrodelantero, otros conjuntos se unieron a la carga.

El cuadro universitario se lucía confiado rumbo a las negociaciones que mantiene con el entorno de Cristian Arango, en quien ven a su futuro '9'. Aunque el fichaje parecía ir encaminado, según César Luis Merlo, la primera oferta fue de tres millones de dólares, pero San José Earthquakes, actual equipo de 'Chicho', rechazó la propuesta al considerarla suficiente. Ahora, Pumas tendrá que competir con Xolos si aún aspira a tener al colombiano en sus filas.

San Jose already rejected bid from Pumas. https://t.co/KcFr9aQ4P7 — Tom Bogert (@tombogert) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui