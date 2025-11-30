Xolos no logra aguantar la ventaja; Tigres golea a Tijuana y clasifica a semifinales del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- Luego de haber conseguido un sorpresivo resultado en el compromiso de ida, los Xolos de Tijuana no pudieron aguantar la ventaja en el marcador global y fueron eliminados por los Tigres UANL. El conjunto regiomontano anotó en cinco ocasiones y tuvieron respuesta por parte de los fronterizos que no lograron completar la hazaña para conseguir la clasificación a las semifinales del Apertura 2025.

En el partido de ida en el Estadio Caliente, Xolos salió a los rivales y se quedaron con el triunfo por goleada: Antes de que llegara la media hora, Kevin Castañeda anotó un golazo desde afuera del área y adelantó a los locales en la pizarra. Mourad El Ghezouani se encargó de ampliar la ventaja al final de la primera mitad y Gilberto Mora puso la cereza del pastel en el 71', con un zurdazo para concretar la goleada.

Los felinos demostraron un dominio total desde el inicio del partido, lanzándose al frente en la búsqueda de al menos tres anotaciones que les permitieran el empate global y poder acceder por las posiciones de la tabla. Apenas en el minuto 14, Nicolás Ibáñez remató de testa un centro de Jesús Garza, inaugurando el marcador.

Acá les dejo el primero de los @TigresOficial esta noche. El tanto que abrió el camino rumbo a una posible hazaña. uD83DuDC2FuD83DuDE31



Fue el gol 26 de Nico Ibáñez con Tigres en Liga BBVA MX (23 en fase regular y 3 en Liguilla)#LaFiestaDeLaAficion | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/1vXmKAuwkW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

La superioridad de los regios seguía siendo clara y, antes de la media hora de juego, Juan Brunetta cobró de manera efectiva un penal, colocándolos más cerca de completar la remontada, aunque todavía le restaba mucho al segundo encuentro de la llave. Tanto fue la insistencia de Tigres que consiguió la tercera anotación al minuto 38, con otro gol de Brunneta, con el que ya se encontraban clasificados de manera virtual.

Luego del descanso, Xolos intentó responder y generó un par de oportunidades de peligro en contra de Nahuel Guzmán, aunque no las pudieron concretar y como respuesta tuvieron otros dos tantos que sentenciaron su eliminación. Ozziel Herrera puso el marcador en cuatro por cero y Juan Pablo Vigón firmó el resultado con otra anotación en el tiempo agregado.

Les dejo el QUINTO gol de los @TigresOficial. uD83DuDC2F



Linda palomita de Capitán Vigón para cerrar la noche.uD83DuDD4A?#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/LPbuYlvyj2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

El encuentro terminó con polémica, pues Diego Lainez realizó una celebración luego del quinto gol sobre la banca de Xolos, lo que terminó por molestar a la visita y el incidente causó reclamos y empujones. Sin embargo, el problema no pasó a mayores y luego de unos minutos, el encuentro se reanudó con normalidad.

¡SE ARMÓ LA BRONCA!



Diego Lainez le celebra el quinto gol de Tigres a la banca de Xolos y los futbolistas visitantes salen a encararlo.



uD83CuDFA5: @RickyOlivaresV pic.twitter.com/INPqdnNW6m — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 30, 2025

¡SE ARMÓ LA BRONCA!



Diego Lainez le celebra el quinto gol de Tigres a la banca de Xolos y los futbolistas visitantes salen a encararlo.



uD83CuDFA5: @RickyOlivaresV pic.twitter.com/INPqdnNW6m — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui