Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' buscando la barrida

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de una jornada disputada en la que se tuvo que recurrir a las entradas extras para conocer al ganador del juego, Yaquis de Obregón intentará concretar la barrida ante el Tucson Baseball Team, luego de ganar su primera serie de la segunda vuelta. La novena cajemense sigue manteniendo un dominio absoluto sobre el nuevo equipo de la LAMP, ganando sus cinco compromisos hasta ahora.

Con la victoria de la jornada del sábado, 29 de noviembre, Yaquis escaló otro puesto en el standing, recuperándose tras el par de descalabros sufridos ante Naranjeros de Hermosillo; con tres victorias y par de derrotas, 'La Tribu' se encuentra en el quinto peldaño de la tabla. Por su parte, Tucson comparte el sótano con Charros de Jalisco y Cañeros de Los Mochis, todos con solo un triunfo y cuatro compromisos perdidos.

El compromiso se definió hasta la entrada 12, quedando la decisión en Efraín Contreras; el cerrador de los Yaquis se anotó su segunda victoria de la temporada, luego de retirar en riguroso orden a los tres bateadores enfrentados, incluyendo un chocolate en su actuación. Por contraparte, Alberto Leyva fue el lanzador derrotado, al otorgar una base por bola y permitir un imparable con el cual cayó la carrera de la diferencia.

Con el madero por los locales, Allen Córdoba tuvo una destacada actuación, pues el panameño conectó cuatro imparables en cinco turnos legales, produciendo tres carreras, además de ser el responsable de enviar al pentágono la rayita con la que finalizó el compromiso. De igual manera, Sebastián Elizalde aportó con un par de producciones, a pesar de no haber conectado hits a lo largo de la jornada.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Domingo, 30 de noviembre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Gabe Álvarez buscará su tercer triunfo de manera consecutiva, enviando a Fernando Sánchez a lo alto de la loma en el Estadio Yaquis; el zurdo consiguió su primera victoria de la temporada en su salida más reciente, donde trabajó por seis entradas en blanco, dejando una efectividad de 0.56. Dakota Chalmers será el abridor por Tucson con la consigna de conseguir el juego de la honra en tierras cajemenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui