Águilas del América recupera a elementos lesionados de cara a la Liguilla del Apertura 2025

Ciudad de México.- Las Águilas del América podrían recuperar a la mayor parte de sus elementos en la parte final del Apertura 2025, pues jugadores que no han tenido actividad en varias semanas entrenaron con el resto de sus compañeros y podrían regresar para la Liguilla. El conjunto 'Azulcrema' había visto mermado su rendimiento en la segunda mitad del torneo, pues llegaron a tener más de ocho futbolistas en la lista de lesionados.

Hace un par de semanas, algunos medios pusieron en tela de juicio el trabajo del cuerpo técnico del club, por las constantes bajas que aquejaban a la plantilla; ante esto, André Jardine, entrenador del América, salió a hablar en favor de los preparadores físicos y descartó que sea su responsabilidad. "Pasan algunas por sobrecarga y ahí que no controlamos es la Fecha FIFA; siempre sobrecarga a los jugadores que van".

Una de las principales bajas que presenta el América era Alejandro Zendejas, que presentaba molestias desde la mitad del torneo y terminó por lesionarse durante la fecha FIFA. El extremo por derecha presentó una sobrecarga muscular en la concentración con la Selección de los Estados Unidos y se había perdido los últimos tres encuentros del torneo, cuando se enfrentaron al Puebla, Mazatlán y el León.

#Deportes | América tiene otra baja; Alejandro Zendejas se lesionó con la Selección de Estados Unidos ?https://t.co/1HKjzDyRbZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

Las Águilas del América regresaron a las actividades, luego de tomarse un día libre y comenzar los entrenamientos, de cara a la última jornada del Apertura 2025; en las instalaciones de Coapa se vieron varias caras de regreso, incluyendo a la de Zendejas. Alejandro entrenó al parejo con el resto de sus compañeros, por lo que podría tener acción en el partido contra los Diablos del Toluca.

¡EL 10 ESTÁ LISTO PARA EL DIABLO!uD83DuDE08uD83DuDCAA??



Alejandro Zendejas trabaja al parejo y al cien por ciento, rumbo al Toluca vs América en J17, donde se juegan el liderato del Apertura 2025.



2° Toluca - 34 puntos

3° América - 34 puntos



uD83CuDFA5@crh_oficial #CentralFOX pic.twitter.com/BKuMhCzrWg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 4, 2025

Al igual que Zendejas, se supo que Henry Martin estaría listo para regresar a las canchas, al igual que Isaías Violante y José Raúl Zúñiga, aunque los primeros indicios indican que no jugarán la jornada 17 y serán guardados para los cuartos de final. A pesar de las múltiples reincorporaciones del América, aún tendrán a elementos fuera, como el caso de Dagoberto Espinoza, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y podría regresar hasta mayo del 2026.

#Deportes | América confirma gravedad de la lesión de Dagoberto Espinoza; estará fuera por el resto del año uD83DuDE28?https://t.co/YDPIZTkUd6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui