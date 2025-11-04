Arsenal golea al Slavia de Praga y mantiene su paso perfecto en la Liga de Campeones

Londres, Inglaterra.- Con par de anotaciones de Mikel Merino en la segunda mitad y un penal convertido por Bukayo Saka en el primer tiempo, el Arsenal despachó el martes 3-0 al Slavia de Praga en la Liga de Campeones, asegurando una cuarta victoria consecutiva para abrir la primera etapa y empatando el récord del club inglés de porterías a cero consecutivas que se remonta a 122 años.

El triunfo viene a dar brillantez al Arsenal, cuyo apabullante comienzo de temporada tiene también al equipo de Mikel Arteta en la cima de la Premier League por seis puntos de diferencia sobre el Manchester City.

uD83EuDD47 Arsenal become the first English club in the 21st century to win their first 4 games without conceding in the Champions League uD83EuDDF1uD83DuDD34 pic.twitter.com/x5IgXM0Z1Z — LiveScore (@livescore) November 4, 2025

Parte de esta racha de victorias en la Champions se debe al gran trabajo que ha realizado la avara defensa del Arsenal. Los Gunners, que aún no han concedido un gol tienen ocho blanqueadas consecutivas en todas las competiciones, igualando su mejor racha registrada en 1903 en el segundo nivel del futbol inglés.

Saka convierte un penal en el primer tiempo

El primer tanto llegó después de una mano de Provor en un tiro de esquina que no lo vio el árbitro de primeras, pero sí el VAR, que le alertó que la jugada dentro del área se había saldado con un despeje del capitán de los checos con una mano. Saka cobró con precisión desde los once pasos para abrir el marcador (0-1).

Después de la pausa de medio tiempo, el Arsenal arrancó con todo y Leandro Trossard desbordó por la izquierda y envió un centro que Mikel Merino convirtió en el segundo gol con un remate de zurda al 46’. Declan Rice volvió a ser clave al minuto 68' al cobrar una falta al área que terminó con otro cabezazo de Merino, estableciendo el 0-3 definitivo.

Lo abultado del marcador permitió al Arsenal debutar a Max Dowman, de 15 años y 308 días, quien ingresó como suplente en la segunda mitad para convertirse en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones.

15 years and 308 days old, the youngest player in Champions League history...



Max Dowman ? pic.twitter.com/b7ke7nuIab — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2025

En otro de los encuentros de la jornada en el que se esperaba una lluvia de goles, esta no llegó y el Napoli tuvoque conformarse con un empate 0-0 con el visitante Eintracht Frankfurt.

El conjunto italiano venía de una derrota por 6-2 ante PSV Eindhoven hace dos semanas, pero no pudo contar con su jugador más creativo, Kevin De Bruyne, quien acaba de someterse a una cirugía en el tendón de la corva derecha.

Fuente: Tribuna del Yaqui