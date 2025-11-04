Cancelan pelea entre Gervonta y Jake Paul, Cristiano Ronaldo habla de su retiro y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de arrancar finalizar este martes 4 de noviembre, infórmate de lo que ha ocurrido con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes, tu nuevo resumen informativo para saber lo que está en tendencia en el mundo deportivo. En la edición de hoy, conoce el motivo por el que se canceló la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul justo días antes de que se realizara el combate.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Fallece director técnico serbio en pleno partido

El mundo deportivo se encuentra de luto tras el sorpresivo y trágico fallecimiento de Mladen Zizovic, entrenador de FD Radnidiki 1923. El director técnico del equipo serbio murió de un paro cardiaco mientras su equipo estaba dentro de la cancha.

Reconoce Cristiano Ronaldo que se acerca su retiro

Sin precisar una fecha concreta, Cristiano Ronaldo reconoció que el final de su carrera está cerca. Cuando fue cuestionado sobre su posible retiro, el exjugador del Real Madrid manifestó que será "pronto" y dijo: "Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré".

Siempre no pelearán Gervonta y Jake Paul

En un escueto comunicado, Most Valuble Promotions anunció la cancelación de la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul. De acuerdo con la información revelada, la principal causa de esta cancelación fue la demanda que se interpuso contra el 'Tank'. Dicho combate había causado gran espectativa y se transmitiría a nivel mundial a través de Netflix.

Fuente: Tribuna del Yaqui