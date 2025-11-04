'Chicharito' Hernández sin equipo al finalizar el Apertura 2025; Chivas optó por no renovar su contrato

Guadalajara, Jalisco.- Javier Hernández pudiera estar teniendo sus últimos partidos en la Liga MX en su carrera profesional, pues según indican varios informes, las Chivas del Guadalajara habrían optado por no renovar su contrato y quedará en libertad al finalizar el Apertura 2025. Las razones por las que el 'Chicharito' no recibió una extensión en el acuerdo fueron las polémicas que el delantero enfrentó al exterior de las canchas.

Javier firmó con Chivas en enero del 2024, para cumplir su segunda etapa con el equipo que inició su carrera y, a pesar de que todo figuraba para ser un gran cierre de historia, el 'Chicharito' ha tenido más pena que gloria en su segundo paso por la Liga MX. Hernández Balcázar no se ha convertido en factor dentro del campo, pues ha visto mermado su rendimiento por las diversas lesiones, aunque la principal causa es lo que desencadenó sus comentarios en redes sociales.

#Deportes | ¿Otra lesión? 'Chicharito' Hernández no fue convocado por Chivas para la jornada 14 del Apertura 2025 ??https://t.co/mapoCsSF7J — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

Al no poder tomar el liderazgo dentro del campo, Javier Hernández comenzó a darle uso a sus redes sociales para emitir su opinión acerca de temas sociales delicados, lo que terminó por no gustar a la afición y causó gran revuelo. 'Chicharito' recibió una sanción interna en Chivas y estuvo alejado de las canchas por varias jornadas.

#Deportes | Por machista: 'Chicharito' Hernández fue rechazado como embajador para la Copa del Mundo 2026 ?uD83DuDE2C?https://t.co/SjlX0dSlY4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

La gota que derramó el vaso llegó apenas durante la jornada 16 del Apertura 2025; como parte de las festividades de Halloween y en una actividad para unir al equipo, se les indicó a todos los elementos al interior de Chivas que acudieran a las instalaciones de Verde Valle con disfraz. Javier Hernández fue la única persona dentro de la organización que optó por no acatar las órdenes, por lo que recibió una sanción económica.

Aunque pueda ser un tema tan burdo y banal, fue lo que terminó por detonar la próxima salida de Hernández; según lo publicado en la columna El Francotirador, Amaury Vergara se percató del nuevo desaire del delantero y dio la orden de no negociar un contrato. "Nadie lo hará cambiar de opinión, porque ya nadie quiere a Hernández en el Guadalajara", se aseguró en el espacio del portal Récord.

Me cuentan que llegó a oídos del patrón este último desaire y así se extinguió la esperanza de que pensara renovarle contrato, que acaba justo este diciembre".

#Columna uD83DuDCF0



-Al fin se va ChicharitouD83DuDCA5

-Como que Adidas no nos quiere...uD83DuDC55?

-¿No que se retiraba Barrera?uD83EuDD14

-Acusan de teiboleros a poblanosuD83CuDFDF?



??@franco_record https://t.co/bGwxZKNYCQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui