Chivas del Guadalajara vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO la jornada 17 del Apertura 2025

Guadalajara, Jalisco.- Con la posibilidad de ingresar de manera directa a la Liguilla, las Chivas del Guadalajara cerrarán el Apertura 2025 ante su afición, aunque no será un partido sencillo, pues se medirán contra Rayados de Monterrey, que marcha un peldaño por encima. El 'Rebaño Sagrado' se recuperó de un inicio complicado y, en las últimas jornadas, se logró meter en la parte alta de la tabla.

Chivas del Guadalajara se encuentra en la sexta posición, luego de ocho triunfos, dos empates y seis derrotas; los 'Rojiblancos' tuvieron un arranque difícil, que los relegó a la parte baja de la tabla, hasta que el equipo tuvo otra faceta luego de vencer al América en el Clásico Nacional. Desde el duelo contra las Águilas, el Guadalajara acumula seis derrotas, un empate y solo dos descalabros.

Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de un encuentro complicado contra el Pachuca, el cual finalizó en favor de Chivas, con marcador de un gol por cero; la anotación corrió a cargo de Armando González, quien ha sido la revelación del torneo. Con este nuevo gol para la 'Hormiga', empató el liderato por el título de goleo, compitiendo contra Paulinho del Toluca y Joao Pedro del San Luis, dejando la definición para el último partido del torneo.

#Deportes | 'Hormiga' González vuelve a anotar con Chivas y empata el campeonato de goleo de Apertura 2025 ?uD83EuDD29https://t.co/686BacVeI8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Los Rayados de Monterrey ya tienen asegurada su participación en la próxima Liguilla, aunque debido a la igualdad que impera en la parte alta de la clasificación, aún podría cambiar de posición en caso de lograr otra victoria. 'La Pandilla' viene de empatar a un gol con Tigres de la UANL en el Clásico Regio, con lo cual llegó a 31 puntos, gracias a sus nueve triunfos, cuatro empates y tres victorias, con posibilidad de subir algunos puestos.

#Deportes | Tigres empata con Rayados de Monterrey y se le escapa el liderato; Ángel Correa sale lesionado ?uD83EuDD15https://t.co/XK3C9xMlZE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Horarios para el Chivas del Guadalajara vs. Rayados de Monterrey

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 8 de noviembre

Horario: 17:07 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime/Chivas TV

Ambos equipos llegarán a su último encuentro con un par de bajas que mermarán su rendimiento; apenas la mañana del 4 de noviembre, se conoció que Sergio Ramos había abandonado el entrenamiento de Rayados para someterse a una prueba médica y es duda para el fin de semana. Por el lado de los 'Rojiblancos', Diego Campillo no verá actividad hasta el 2026, luego de la lesión en el quinto metatarsiano, al igual que Miguel Tapia.

#Deportes | Rayados de Monterrey sufre una dura baja; Sergio Ramos es duda para la última jornada del Apertura 2025 ?https://t.co/tDWBupVeOs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

