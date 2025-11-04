Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO: Día, horario y en dónde VER la jornada 17 del Apertura 2025

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Uno de los partidos más atractivos de la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, sin duda, es el de Cruz Azul y Pumas UNAM que se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla, recinto en el que La Máquina jugará como local administrativo. Ambos equipos llegan con realidades totalmente diferentes a este compromiso: pues mientras los celestes buscan el liderato, el cuadro felino tratará de asegurar el play-in.

Para los pupilos de Nicolás Larcamón, sumar los tres puntos significaría consolidar el liderato y ganar confianza de cara a la Liguilla. Un empate o una derrota podría hacer caer al equipo capitalino al segundo o incluso tercer lugar, dependiendo de los resultados de sus rivales. Actualmente, Cruz Azul se ubica en el primer lugar de la tabla general con 35 puntos, producto de 10 victorias, cinco empates y una sola derrota, sumando 30 goles a favor y 17 en contra.

En contraparte, los dirigidos por Efraín Juárez tienen todo en sus propias manos: con un triunfo aseguraría su pase al repechaje y dependerá menos de terceros resultados. De lo contrario, el conjunto universitario podría cerrar una temporada de forma trágica. Pumas llega a esta jornada en el décimo puesto con 18 unidades, registrando cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas, con 21 goles a favor y 23 en contra.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la jornada 17 del Apertura 2025?

Para la jornada 16, La Máquina Cementera se impuso categóricamente 3-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con anotaciones de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos. Por su parte, Pumas tuvo un repunte importante aprovechando la localía del Estadio Olímpico Universitario y goleó 4-1 a Xolos de Tijuana con goles de José Juan Macías, Álvaro Ángulo, Rodrigo López y Rubén Duarte.

Posibles alineaciones Cruz Azul vs Pumas

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández.

Pumas (probable XI): Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Alan Medina, Jorge Ruvalcaba y José Macías.

Dónde ver Puebla vs Cruz Azul

Día: Sábado 8 de noviembre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

NOS VEMOS EN PUEBLA EL SÁBADO uD83DuDC99



¡Ya están los boletos a la venta para el partido ante Pumas!



uD83CuDF9F? https://t.co/3AcF3L4DEI#AzulDePorVida pic.twitter.com/GC829GsxLB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui