Cubs declinan opción sobre Imanaga y el japonés se convierte en agente libre

Chicago, Estados Unidos.- El mercado de la agencia libre sumó a otro lanzador zurdo de gran calibre, tras darse a conocer que los Chicago Cubs declinaron su opción sobre el japonés Shota Imanaga y el jugador también desistió de su opción para declararse agente libre.

Los Cubs rechazaron una opción para mantener su contrato al garantizar 57 millones para las temporadas 2026-28 y rechazó una opción de 15.25 millones para 2026, dijo una persona familiarizada con la decisión. El equipo no había realizado ninguna declaración.

El japonés podría probar suerte en la agencia libre

En enero de 2024, Imanaga acordó un contrato que garantizaba 53 millones de dólares. Terminó ganando 23.25 millones en dos temporadas, incluida una escalera mecánica de 250 mil para 2025 al terminar cuarto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional 2024.

Después de que el equipo se negó a ejercer esa opción, Imanaga tomó la decisión sobre una opción para 2026. Si hubiera ejercido esa opción, habría activado opciones del club por 24.25 millones en 2027 y 15.25 millones en 2028.

Shota Imanaga is officially a free agent, with a career 3.28 ERA over 318 IP and 291 K as a Cub in his first two MLB seasons



I fear he’ll be staying in the NLuD83DuDC40

pic.twitter.com/28POA79j9s — Overdue Sports (@OverdueSports) November 4, 2025

Los Cubs aún podrían extenderle a Imanaga una oferta calificada de poco más de 22 millones para 2026. Si se niega y firma con otro equipo antes del draft amateur, los Cubs recibirían una selección de draft como compensación. Chicago tiene hasta el fin de semana para tomar la decisión.

Imanaga es un jugador atractivo para cualquier equipo

El japonés de 32 años fue un All-Star en 2024, cuando tuvo marca de 15-3 con efectividad de 2.91, terminando cuarto en la votación del Novato del Año de la Liga Nacional. Tuvo marca de 9-8 con efectividad de 3.73 en 25 aperturas este año, cuando estuvo fuera de juego entre el 24 de mayo y el 26 de junio por una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Con esta decisión, Imanaga se convierte en uno de los mejores lanzadores zurdos en el mercado de agentes libres, uniéndose a los veteranos, el dominicano Framber Valdez y el venezolano Ranger Suárez, como los nombres más deseables disponibles.

Fuente: Tribuna del Yaqui