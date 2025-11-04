Diablos del Toluca vs Águilas del América; dónde ver EN VIVO la última jornada del Apertura 2025

Ciudad de México.- Luego de un torneo lleno de emociones, llegó la última jornada del Apertura 2025 con el liderato en juego entre varios equipos; los Diablos del Toluca cerrarán el torneo ante su afición, recibiendo a las Águilas del América. Los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán regresar al camino de la victoria, ya que ligan tres compromisos sin conseguir una victoria, mientras que los de Coapa quieren finalizar en la parte más alta de la tabla.

Ambas escuadras se encuentran igualadas en récord y puntos, marchando en la segunda y tercera posición de manera respectiva; con marca de 10 victorias, por cuatro empates y tres derrotas, pueden aspirar a subir a la primera posición si se quedan con el triunfo en la última jornada. El Cruz Azul es el actual líder del torneo, pero solo hay dos unidades de diferencia entre el primer y cuarto lugar, por lo que podría haber cambios antes de que finalice el Apertura 2025.

El Toluca llegó como superlíder a la jornada anterior del torneo, aunque su mala racha actual lo hizo descender una posición en la tabla; los actuales campeones de la Liga MX se metieron al Estadio Jalisco para medirse contra el Atlas, partido que finalizó con igualdad en el marcador. El arquero de los 'Zorros', Camilo Vargas, se convirtió en la estrella del compromiso, pues mantuvo su portería sin anotaciones, evitando varias oportunidades de gol.

Por su parte, el América viene de conseguir su tercer triunfo en los últimos cinco encuentros, pues con marcador de dos goles por cero, venció al León y finiquitó con sus posibilidades de disputar el repechaje para la Liguilla. Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre fueron los responsables de las anotaciones para los 'Azulcrema', que finalizaron con triunfo su incursión en el torneo frente a su afición.

Horarios para el Diablos del Toluca vs Águilas del América

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Sábado, 8 de noviembre

Horario: 19 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/ TUDN/ VIX Premium

El Toluca tendrá que seguir lidiando con la ausencia de Alexis Vega, que presentó un problema muscular en la jornada 15, cuando recibieron al Pachuca; desde ese día, el capitán del equipo no ha regresado a las canchas y se encuentra entrenando apartado del grupo. Según el 'Turco', se trabaja a marchas forzadas para que Vega pueda completar su recuperación y se encuentre listo para el primer partido de la Liguilla del Apertura 2025.

